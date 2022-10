Lust auf Golf GTI , aber mit noch mehr Power? Dann ist der Clubsport das richtige Auto. Der 2,0-Liter-Vierzylinder leistet 300 PS und bis zu 400 Nm maximales Drehmoment. Die Kraft wird auf die Vorderräder übertragen und die 0-100 km/h reißt der Power-Golf in schlappen 5,6 Sekunden ab. Bei 250 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Doch viel Fahrspaß hat natürlich seinen Preis. Beim VW Golf GTI Clubsport liegt dieser bei mindestens 44.645 Euro. Doch dank eines attraktiven Leasing-Angebots kann ein Großteil der Summe gespart werden.

Drei Jahre VW GTI Clubsport für 12.599 Euro brutto fahren



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Privatkunden die einmalig zu zahlenden Bereitstellungskosten in Höhe von 899 Euro brutto beachten. So ergeben sich Gesamtleasingkosten von 12.599 Euro brutto (36 mal 325 Euro plus 899 Euro).