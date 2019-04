D

ie Grünen starten einen neuen Vorstoß, um das Zeitalter der Verbrennungsmotoren zugunsten von Elektroautos in absehbarer Zeit zu beenden. Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter fordert in einem Thesenpapier, dass ab dem Jahr 2030 in Deutschland nur noch abgasfreie Autos zugelassen werden dürfen. Das berichtete unter anderem die " Süddeutsche Zeitung " am 8. April 2019. Bereits zugelassene Diesel- und Benziner dürften weiter fahren. Der Ausstieg aus dem Verbrenner müsse "gesetzlich festgelegt werden", heißt es in Hofreiters Katalog für mehr Förderung von Elektromobilität . Zum Erreichen der Klimaziele und für den Umbau der Branche brauche es verkehspolitisch einen "großen Wurf" und Planungssicherheit für Industrie und Beschäftigte.