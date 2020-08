5 E-Scooter unter 500 Euro

lar, wer einen richtig guten E-Scooter fahren will, muss auch ein bisschen in die Tasche greifen. Die wohl renommiertesten Modelle heißen BMW X2 City und Metz Moover - sie konnten sowohl im AUTO BILD-Test als auch beim ADAC überzeugen ( mehr zum E-Scooter-Test ). Allerdings werden hier auch jeweils Beträge im vierstelligen Bereich fällig. E-Scooter-Einsteiger schreckt der hohe Preis oft ab. Einen E-Scooter mit Straßenzulassung gibt es mittlerweile aber schon deutlich günstiger. AUTO BILD zeigt fünf Modelle, die unter 500 Euro zu haben sind.

Der E-Scooter von Xiaomi ist ein echtes Schnäppchen und kostet aktuell 430 Euro. Er ist ausgestattet mit 8,5-Zoll-Luftreifen, wiegt laut Hersteller 12,5 Kilo und schafft entsprechend der Straßenverkehrszulassung eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Dabei verspricht Xiaomi eine Reichweite von 30 Kilometern. Der Mi S1 regelt die Geschwindigkeit in drei Stufen. Abgebremst wird über eine Rekuperationsbremse am Vorderrad sowie eine Scheibenbremse am Hinterrad. Als kleines Extra bietet Xiaomi eine App, um Fahrdaten und Laufleistung zu überwachen.

Der Trekstor-Scooter ist mit 379 Euro der günstigste Kandidat in dieser Aufstellung. Hier muss man mit 8,5-Zoll-Honeycomb-Reifen auskommen. Dabei handelt es sich um Gummireifen mit Aussparungen (Waben) für eine bessere Federung. In der Regel federn diese Reifen nicht so gut wie Luftreifen, sind aber besser als Vollgummireifen ohne die Wabenstruktur. Bei seiner Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h soll der e.Gear 18 Kilometer schaffen. Gebremst wird mit einer elektromagnetischen Bremse und einer Scheibenbremse, Fahrstufen gibt es nicht. Das Gewicht gibt der Hersteller mit 14.5 bis 15.4 Kilo an. Das Schwestermodell EG3178 hatte AUTO BILD bereits im Test, die Infos gibt es hier.