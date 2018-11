Günstige Gebrauchte für den Winter

Der Opel Astra G ist ein zuverlässiger Begleiter und preislich so ziemlich am Tiefpunkt angelangt. Deshalb bekommt man selbst die Coupé-Version in einem ordentlichen Zustand schon für unter 3000 Euro. Der Nachfolger des verschrienen Astra F ist dank Vollverzinkung deutlich beständiger geworden, zeigte der AUTO BILD-Gebrauchtwagentest . Aber auch die G-Baureihe kommt nicht ganz ohne Mängel aus. Die Lampen der Scheinwerfer zum Beispiel erlöschen zum Beispiel ziemlich schnell. Die Lenksäule beginnt zudem oft zu knacken. Das ausgewählte Astra-Coupé mit dem 125-PS Benziner hat weniger als 100.000 Kilometer auf der Uhr, erst zwei Vorbesitzer und ist scheckheftgepflegt. Der TÜV wird beim Kauf auf Wunsch erneuert.

Volvo V40 1.8 Comfort Winterreifen inklusive, HU neu





Ein Schwede, der in Holland gebaut wurde. Dieser V40 aus dem Jahr 2001 hat Winterreifen an Bord und die Vorteile des Facelifts ab 2000. Die Vorgeneration federte eher unbeholfen hölzern. Erst ab Baujahr 2000 gibt sich das Fahrwerk verbindlicher. Volvo schaffte das durch Feinabstimmung, längeren Radstand (plus 12 mm) und breitere Spur (plus 16 mm). Rost ist in der Regel beim Volvo V40 kein Problem, was an der stark aufgetragenen Schutzschicht liegt. Selbst die entlegensten Fugen wurde kräftig vorgesorgt. Ein Problem ist die schwache Beleuchtung. Bereits im AUTO BILD-Dauertest-Fahrtenbuch von 1998 und 1999 fand sich wiederholte Kritik, die auch der TÜV bestätigt. Das dürftige Abblendlicht lässt da schon mal den Wunsch nach einer erhellenden Kerze aufkommen. Beruhigend ist die typisch schwedische Sicherheitsvorsorge. Vier Airbags schützen Fahrer und Beifahrer – selbstverständlich serienmäßig, ABS ist immer mit an Bord. Komfort im Winter ist sicherlich die Sitzheizung.