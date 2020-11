W

er bei Kindersitzen sparen will, entscheidet sich beim Folgesitz nach der Babyschale für einen Sitz der Gruppe 1/2/3.Dafür ist lediglich ein Umbau erforderlich: Der Gruppe 1/2/3-Sitz ist nämlich zwei Kindersitze in einem. Er wird in zwei Phasen genutzt. In der ersten Phase (bis ca. vier Jahre) wird er wie ein Gruppe-1-Sitz genutzt. Zum Sichern des Kindes hat er entweder ein eigenes Gurtsystem oder einen Fangkörper. Für die zweite Phase werden Gurtsystem bzw. Fangkörper ausgebaut und das Kind mit dem Fahrzeuggurt angeschnallt. Der Kindersitz entspricht dann dem Gruppe-2/3-Sitz. Weitere Infos zur Kindersitz-Gruppe 1/2/3