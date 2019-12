Ein neues Hightech-Blitzgerät jagt ausschließlich Handysünder: Es stammt aus Australien, wird in den Niederlanden getestet – und könnte auch nach Deutschland kommen!

Handy am Steuer: Blitzer erkennt Smartphone-Nutzung — 02.12.2019

Bei der Jagd nach Handysündern am Steuer ist für die Polizei in Deutschland derzeit noch Fleiß und Kreativität gefragt. So müssen konzertierte Kontrollaktionen mit hohem Personalaufwand oder findige Videoarbeiten im fließenden Verkehr herhalten, um uneinsichtige Autofahrer zu ertappen. In Australien ist man da weiter: Im Bundesstaat New South Wales (NSW) ist seit einiger Zeit ein weltweit einzigartiges stationäres Blitzersystem im Einsatz, das erkennt, ob Verkehrsteilnehmer gerade am Smartphone zugange sind.

Kamera blickt von oben ins Cockpit

Das Hightech-Gerät nutzt zwei Kameras. Eine erfasst von vorne das Kennzeichen, die zweite blickt von oben durch die Windschutzscheibe ins Cockpit. Ausgewertet wird das Material mit künstlicher Intelligenz (AI): Erkennt der Algorithmus ein Vergehen, prüft ein Behördenmitarbeiter die Fotos und verschickt gegebenenfalls einen Strafzettel. Und der könnte happig ausfallen: Down Under drohen 344 australische Dollar (211 Euro) Strafe, in der Nähe von Schulen sogar 457 Dollar (280 Euro). Zudem gibt es im Falle des Falles Strafpunkte. Nach Aussage von NSW-Polizeichef Michael Corboy soll nicht nur die Zahl der Verkehrstoten binnen zwei Jahren um ein Drittel gesenkt, sondern allgemein "die Kultur verändert" werden.

Ablenkung vor allem bei Lkw-Fahrern gefährlich

Mittlerweile ist der Handy-Blitzer auch in Europa im Einsatz, die Niederlande testen das Gerät seit Oktober 2019 in einem Pilotprojekt. Könnte das System auch in Deutschland zum Einsatz kommen? Eine Sprecherin des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) hält das generell für möglich, allerdings müsste der Blitzer wie allgemein üblich von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig geprüft und genehmigt werden. Sinnvoll wäre das in jedem Fall. Zwar ist die Zahl der Unfälle oder Unfallopfer durch Handynutzung statistisch nicht erfasst. Unstrittig ist aber, dass die Ablenkung am Steuer ein zunehmendes Problem ist – vor allem bei Lkw-Fahrern. Laut "Spiegel" verursachten sie 2017 auf deutschen Autobahnen allein 560 Auffahrunfälle mit Pkw-Beteiligung, 21 Menschen starben.

Handynutzung bei eingeschaltetem Motor verboten