Das Handy spielt eine große Rolle im täglichen Leben vieler Menschen. In einigen Situationen hat es aber partout nichts zu suchen. Zum Beispiel, wenn Sie hinterm Steuer eines Fahrzeugs sitzen!

Wie der aktuelle AllianzDirect Auto-Report zum Thema Verkehrskontrollen zeigt, hat circa ein Drittel (32 Prozent) aller Autofahrer das Mobiltelefon schon mal während der Fahrt genutzt. Und lediglich ein Bruchteil (nur fünf Prozent) wurde bei dieser Verkehrssünde erwischt.

Smartphone , obwohl bereits 2018 eine groß angelegte Aufklärungskampagne des Bundesverkehrsministeriums mit der AUTO BILD-Titelzeile "Tipp, tipp, tot" vor den Folgen warnte. Zwar gilt in Deutschland ein generelles Handyverbot für Autofahrer , falls keine zulässige Freisprecheinrichtung vorhanden ist. Trotzdem daddeln viele Fahrer unbeeindruckt auch während der Fahrt auf dem, obwohl bereits 2018 eine groß angelegte Aufklärungskampagne des Bundesverkehrsministeriums mit der AUTO BILD-Titelzeile "Tipp, tipp, tot" vor den Folgen warnte.

Besonders bei jüngeren Menschen scheint die Versuchung der Handynutzung am Steuer groß: Im Generationenvergleich greifen 25- bis 34-Jährige mit 41 Prozent am häufigsten zum Smartphone , dicht gefolgt von den 35- bis 44-Jährigen (39 Prozent).

Bei den 45- bis 54-Jährigen nutzen nur noch 29 Prozent während der Fahrt das Handy, bei den 55- bis 65-Jährigen ein Viertel (25 Prozent).

Erfreulich: Jüngere Fahrer (18 bis 24 Jahre: 24 Prozent) und Personen in der Probezeit nutzen am seltensten ihr Telefon am Steuer.

Und das ist ratsam. Wer sich in der Führerschein-Probezeit mit dem Mobiltelefon am Lenkrad erwischen lässt, kassiert einen Punkt in Flensburg, dazu ein saftiges Bußgeld von mindestens 100 Euro. Die Verlängerung der Probezeit oder ein Aufbauseminar kommen – je nach Schwere des Verstoßes – noch hinzu.

ADAC . Wenn sie das Dass man am Steuer keine Textnachrichten schreiben oder lesen darf, sollte jedem klar sein. Aber: "Auch das Ablehnen von Anrufen oder Ablesen der Uhrzeit ist verboten, wenn dazu das Handy in die Hand genommen werden muss", so der. Wenn sie das Handy am Steuer nutzen wollen, reicht es übrigens nicht, einfach rechts ranzufahren und stehen zu bleiben.

Zoom Auch Textnachrichten zu schreiben ist eine unbedachte Tätigkeit am Steuer und kann bis zu 200 Euro kosten.





ADAC : "Das Ausschalten des Motors durch eine Start-Stopp-Automatik zum Beispiel an der Ampel oder im Stau genügt nicht." Wichtig: Der Motor darf bei Handynutzung nicht laufen! Dazu warnt der: "Das Ausschalten des Motors durch eine Start-Stopp-Automatik zum Beispiel an der Ampel oder im Stau genügt nicht."

Wer auf ein Mobiltelefon am Steuer angewiesen ist, kann bei moderneren Autos das Handy mit dem Bord-Infotainment verbinden. Auch nachgerüstete Radios bieten eine Verbindungsmöglichkeit an. Das funktioniert etwa über Bluetooth, noch besser mit Apple Carplay oder Android Auto. So können einige Handyfunktionen auch über die Sprachsteuerung oder Touchscreen bedient, Anrufe eingeleitet und angenommen oder Textnachrichten vorgelesen werden.