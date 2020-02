Harley-Davidson krönt das Modellprogramm 2020 mit einem ultimativen Luxusbike im XL-Format. Die CVO Road Glide kostet so viel wie ein Audi A4!

F ür 40.995 Euro ( Audi A4 kaufen – oder die Harley-Davidson CVO Road Glide. Wenn die Mega-Harley voraussichtlich im März 2020 nach Deutschland kommt, wird sie das ultimative Obendrüber-Luxusmodell der Amerikaner sein. Sie bietet eine außergewöhnlich coole Optik, die sich an klassischen Hot Rods orientiert, dazu gibt's jede Menge Leistung und technische Raffinessen. ür Ersparnis bei carwow.de bis zu 12.464 Euro. ) kann man einen vernünftig ausgestattetenkaufen – oder die. Wenn die Mega-Harley voraussichtlich imnach Deutschland kommt, wird sie das ultimative Obendrüber-Luxusmodell der Amerikaner sein. Sie bietet eine außergewöhnlich coole, die sich an klassischenorientiert, dazu gibt's jede Mengeund technische

Die Optik garantiert den ganz großen Auftritt

Die CVO Road Glide rollt als derzeit einzige Serien-Harley auf einem 21 Zoll großen Vorderrad. CVO Road Glide hat Harley-Davidson alle Register gezogen. Zwar nennt der Hersteller die fette Kiste eine "leistungsstarke Reisemaschine" – doch zuallererst eignet sie sich für den ganz großen Auftritt. So ist die CVO Road Glide die einzige Serien-Harley, die auf einem 21 Zoll großen Vorderrad fährt. Hinten kommt ein 18-Zöller zum Einsatz. Die sogenannten "Knockout"-Räder haben spezielle Speichen, die optisch bis in die Frontspoiler lässt die Road Glide tiefergelegt erscheinen. Von der rahmenfesten "Sharknose"-Verkleidung verspricht sich Harley großartige aerodynamische Eigenschaften. Sie soll mithilfe von Luftkanälen Verwirbelungen im Kopfbereich des Fahrers verhindern. Der integrierte LED-Doppelscheinwerfer leuchtet die Fahrbahn aus. Abgerundet wird das auffällige Äußere durch die Lackierung in der Farbe "Premium Sand Dune" mit dezenten Grafiken und einem Finish in den Farben "Smoked Satin Chrome", "Gloss Black" und "Black Onyx". Dazu kommen beheizbare Griffe, Schaltpedal, Bremspedal, Auspuffendkappen, Fahrertrittbretter und Beifahrerfußrasten aus der Kahuna-Kollektion des Harley-Zubehörprogramms. Deren Oberflächen sind verchromt und teilgummiert. Für das Äußere derhatalle Register gezogen. Zwar nennt der Hersteller die fette Kiste eine "leistungsstarke Reisemaschine" – doch zuallererst eignet sie sich für den ganz. So ist die CVO Road Glide die einzige Serien-Harley, die auf einemgroßenfährt. Hinten kommt ein 18-Zöller zum Einsatz. Die sogenannten ""-Räder haben spezielle Speichen, die optisch bis in die Felge reichen. Einlässt die Road Glide tiefergelegt erscheinen. Von der rahmenfesten ""-Verkleidung verspricht sich Harley großartige aerodynamische Eigenschaften. Sie soll mithilfe von Luftkanälen Verwirbelungen im Kopfbereich des Fahrers verhindern. Der integrierteleuchtet die Fahrbahn aus. Abgerundet wird das auffällige Äußere durch diein der Farbe "Premium Sand Dune" mit dezentenund einem Finish in den Farben "Smoked Satin Chrome", "Gloss Black" und "Black Onyx". Dazu kommen beheizbare Griffe, Schaltpedal, Bremspedal, Auspuffendkappen, Fahrertrittbretter und Beifahrerfußrasten aus derdes Harley-Zubehörprogramms. Deren Oberflächen sind verchromt und teilgummiert.

Mächtig Sound und ordentlich Power

Der rund 1,9 Liter große V2 leistet 106 PS. Der Luftfilter mit der 117 drauf trägt den klangvollen Namen "Screamin' Eagle Heavy Breather"! Milwaukee-Eight-117-Motor aus dem aktuellen Harley-CVO-Programm. Der gewaltige Zweizylinder mit 1923 Kubikzentimeter Hubraum leistet 106 PS bei 5450 Umdrehungen pro Minute. Das maximale Drehmoment gibt Harley mit 171 Nm bei 3750 Touren an. Die Höchstgeschwindigkeit liegt laut Hersteller bei 175 km/h. Um die Luftzufuhr in die Brennräume möglichst optimal zu gestalten, spendierten die Amerikaner der CVO Road Glide einen größeren Luftfilter. Das formschöne Teil sitzt an der rechten Seite des Motors und trägt den Namen "Screamin' Eagle Heavy Breather". In der Harley-Szene sind "Heavy Breather"-Luftfilter beliebte Nachrüstteile. Für passenden Vortrieb sorgt deraus dem aktuellen Harley-CVO-Programm. Der gewaltigemitleistetbei 5450 Umdrehungen pro Minute. Das maximale Drehmoment gibt Harley mitbei 3750 Touren an. Dieliegt laut Hersteller bei 175 km/h. Um diein die Brennräume möglichst optimal zu gestalten, spendierten die Amerikaner der CVO Road Glide einen größeren Luftfilter. Das formschöne Teil sitzt an der rechten Seite des Motors und trägt den Namen "". In der Harley-Szene sind "Heavy Breather"-Luftfilter beliebte Nachrüstteile.

Moderne Harley-Technik an Bord