Harley-Davidson macht sich schön für immer neue Kundenkreise. "Mehr Straßen führen zu Harley" heißt das Motto der Amerikaner fürs Modelljahr 2020, sinngemäß übersetzt. Neben neuen Modellen und Farben stehen die Harley-Technologien H-D Connect und Reflex Defensive Rider Systems im Mittelpunkt.

Das neue Mitglied der Softail-Familie heißt Low Rider S.

Bei den Modellen tut sich ordentlich was. Blickfang ist die neue. Das jüngste Mitglied der-Familie kommt mit dem mittelgroßen Milwaukee-Eight-Motor mitHubraum (entspricht knapp 1,9 Liter). Der Zweizylinder leistetbei 5020 Umdrehungen pro Minute. Laut Harley soll diemit ordentlich Power bei gleichzeitig agilem Handling glänzen. Startpreis in Deutschland sind 19.795 Euro. Voraussichtlich kann das Bike ab Oktober 2019 bestellt werden. Heftige 53.495 Euro kostet das neue Trike. Das Gerät treibt der große Milwaukee-Eight mit 109 PS an. Bestellt werden kann ebenfalls ab Oktober 2019. Die neue Harleyersetzt schließlich 2020 die. Sie bekommt neben einer neuen Lackierung beheizbare Lenkergriffe und Slicer-II-Felgen.