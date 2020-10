T

raurige Nachrichten für Fans der kultigen: Die Amerikanerdasberichten mehrere Medien übereinstimmend, darunter das Motorrad-Portal Rideapart . Der Grund ist die Euro-5-Schadstoffnorm , die neue Motorräder ab demerfüllen müssen. Aktuell schafft diese Norm noch kaum ein Bike im Portfolio der Amerikaner. Für die in den vergangenen Jahren in überschaubaren Stückzahlen verkaufteund ihre Familienangehörigen dürfte das Hauptquartier in Milwaukeefür die Euro-5-Umstellung als zu hoch eingeschätzt haben.Neben der Sportster trifft das Europa-Aus alle anderen Modelle mitund. Das wären dann die, die Harley Street Rod, die, die Super Low, die, die Iron 1200 , die, die Forty Eight Special, dieund die Harley Roadster . Wer sich noch eine aktuelle kleine Harley zulegen will, sollte bald zugreifen. Nachschub scheint nicht in Sicht. Eine offizielle Stellungnahme von Harley-Davidson Deutschland gibt es zu den Berichten nicht.