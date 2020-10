Hauptuntersuchung: Hätten Sie es gewusst?

Bei der Tönungsfolie an den Scheiben sollte die Folie nie bis unter die Scheibengummis reichen.

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

Tönungsfolie für Autoscheiben darf nur an den hinteren Seitenscheiben und der Heckscheibe angebracht werden. Nicht zulässig ist diese an den vorderen Scheiben. So darf die Frontscheibe nur eine höchstens 10 cm breite Tönungsfolie am oberen Scheibenrand haben. Wichtig ist auch die Anbringung der Folie.Zwischen Einfassung und Dichtung muss mindestens ein Millimeter Mindestabstand eingehalten werden. Denn die hinteren Scheiben sollten aus Gründen des Unfallschutzes brechen und gegebenenfalls aus dem Rahmen fallen, wenn zum Beispiel ein Fahrzeuginsasse durch die Wucht eines Unfalls mit dem Kopf gegen eine Scheibe geschleudert wird.Übrigens: Anders als die Scheiben aus Sicherheitsglas, besteht die Frontscheibe in der Regel aus sogenanntem Verbundglas, welches bei einem Unfall nicht zerspringt oder zersplittert, sondern reißt. Durch eine Kunststofffolie, die am Verbundglas angebracht wird, werden die einzelnen Scherben zusammengehalten und sollen so nicht ins Fahrzeuginnere fallen und die Insassen gefährden.