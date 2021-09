Hobby T 600: Wohnmobil-Test

Nach 20 Jahren ist der edle Hobby 600 KS preislich in der Einstiegsliga angekommen. Ist der Kauf ein echter Tipp? Oder gibt es am Ende eher Frust als Nostalgiegefühle?

K ult und sparen, kann das klappen? Der von der Wohnmobil Galerie in Hohenaspe angebotene 87.400 Mark standen 2001 auf dem Preisschild, wohlgemerkt ohne Extras. Inzwischen ist das ehemalige Luxusmobil ein moderate 19.900 Euro auf. Welche Reisequalitäten bietet er dafür nach 20 Jahren noch? ult und sparen, kann das klappen? Der von der Wohnmobil Galerie in Hohenaspe angebotene Hobby 600 kostete neu mal ein mittleres Vermögen., wohlgemerkt ohne Extras. Inzwischen ist das ehemalige Luxusmobil ein Youngtimer . Der Händler ruft für Reisemobilverhältnisseauf. Welche Reisequalitäten bietet er dafür nach 20 Jahren noch?

Der Status des Kultfahrzeugs war beim Hobby 600 schnell erreicht

Aus dem Cockpit grüßen die 90er-Jahre: Transporter-Flair ohne jeden Airbag, schrille Sitzpolster. ©Christoph Börries Das ist er: Ein ansprechende Design und der kluge Grundriss machten deutlich, dass Firmenchef Harald Striewski und sein Team etwas mehr Hirnschmalz als so mancher Mitbewerber in optimale Funktionalität investiert hatten. Unser Test-Hobby trägt reichlich helles Holzdekor vom Typ Erle zur Schau und zeigt außerdem, wie andersartig der Polstermustergeschmack vor 20 Jahren gewesen ist. Wichtiger ist allerdings, dass alle Möbel so weit intakt und auch die Stoffe nicht durchgescheuert sind. Eine originalgetreue Erneuerung wäre nach so langer Zeit allerdings auch schwierig. Die Außenfarbgebung weicht mittlerweile vom Prospektzustand ab: Der Steinschlagbereich wurde etwas hemdsärmelig umlaufend mit blauem Metalliclack nachgearbeitet. Ein Wohnmobil wie eine Jacht. Die erste Hobby-600-Reihe kam 1984 auf den Markt. Schnell erlangten die Teilintegrierten trotz strammer Neupreise den Status von Kultfahrzeugen in der Szene. Dasmachten deutlich, dass Firmenchef Harald Striewski und sein Team etwas mehr Hirnschmalz als so mancher Mitbewerber in optimale Funktionalität investiert hatten. Unser Test-Hobby trägt reichlich helles Holzdekor vom Typ Erle zur Schau und zeigt außerdem, wie andersartig der Polstermustergeschmack vor 20 Jahren gewesen ist. Wichtiger ist allerdings, dasssind. Eine originalgetreue Erneuerung wäre nach so langer Zeit allerdings auch schwierig. Die Außenfarbgebung weicht mittlerweile vom Prospektzustand ab: Der Steinschlagbereich wurde etwas hemdsärmelig umlaufend mit blauem Metalliclack nachgearbeitet. (Überblick: neues Campingzubehör 2021)

Stärken Schwächen – Kultiges Image – Potenziell Wasserschäden – Sehr angenehmes Raumgefühl – Betagtes Sicherheitskonzept – Langlebige Ausbauqualität – Geringe Zuladung – Bewährtes Basisfahrzeug – Mögliche Oxidationsprobleme – Winterfeste Konstruktion – Keinerlei Assistenzsysteme

Drei große Seitenfenster sorgen für ein ungewohntes Ambiente

Eine derart üppige Aktenlage freut Interessenten: Die Bordmappe unseres Testfahrzeugs ist komplett. ©Christoph Börries Das hat er: Reichlich Charme und Pfiff. Die Linie des Hobby 600 mit den drei senkrecht stehenden Fenstern als Eyecatcher ist unverwechselbar. Trotz einer Außenlänge von 6,17 Metern überzeugt das Raumangebot. Ein doppelter Boden mit 21 Zentimeter Höhe, Iso-Fenster und sorgfältig isolierte Außenwände machen das Reisemobil wintertauglich. Je 110 Liter Frisch- und Abwassertankvolumen sind praxisgerecht. Fahrer und Beifahrer logieren in unserem Testmobil auf bequemen ISRI-Sesseln mit verstellbaren Armlehnen. Die sich im Fond anschließende Dinette wirkt angenehm luftig, der Umbau zum 1,90 Meter kurzen Doppelbett nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Die Stehhöhe im Innenraum reicht für maximal 1,95 Meter große Personen aus. Stilistisch sehr auffällig sind auch innen die drei großen Seitenfenster im Wohnbereich. Sie sorgen an Bord für ein ungewohntes Ambiente und lassen zusammen mit der Dachluke reichlich Tageslicht herein. Reichlich Charme und Pfiff. Die Linie des Hobby 600 mit den drei senkrecht stehenden Fenstern als Eyecatcher ist unverwechselbar. Trotz einerüberzeugt das Raumangebot. Einmit 21 Zentimeter Höhe, Iso-Fenster und sorgfältig isolierte Außenwände machen das Reisemobil. Jesind praxisgerecht. Fahrer und Beifahrer logieren in unserem Testmobil auf bequemen ISRI-Sesseln mit verstellbaren Armlehnen. Die sich im Fond anschließende Dinette wirkt angenehm luftig, dernimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Die Stehhöhe im Innenraum reicht für maximal 1,95 Meter große Personen aus. Stilistisch sehr auffällig sind auch innen die. Sie sorgen an Bord für ein ungewohntes Ambiente und lassen zusammen mit der Dachluke reichlich Tageslicht herein.

Campingzubehör Zum Angebot Reimo Sonnenvordach Mauritius Preis*: 149,00 Euro Skandia Moonchair Sirkka Preis*: 69,95 Euro Frankana Freiko Resty Mülltrenner Preis*:17,50 Euro Paramondo Markise Preis*: 499,00 Euro Wacaco Nanopresso Tragbare Espressomaschine Preis*: 89,90 Euro *Preis: Amazon-Preis am 07.09.2021 *Preis: Amazon-Preis am 07.09.2021

Beim Fahren hat man angesichts der Seitenfenster manchmal den Eindruck, man säße im Großraumwaggon der Bahn. Der Küchenblock mit Dreiflammen-Kochfeld und einem unter der Arbeitsplatte eingelassenen Edelstahlbecken erfüllt normale Reisemobilansprüche, allerdings dürfte der Kühlschrank gern mehr als 80 Liter fassen. Das gegenüberliegende Bad mit Thetford-Toilette und im Boden integrierter Duschtasse geht in Ordnung. Einzig das Plastik-Marmordekor auf den zahlreichen Schrankfronten wirkt nicht sehr geschmackssicher. Erfrischend schlicht sind dagegen die Heckkojen. Das platzsparende Doppelstockbett mit 85 Zentimeter breiten Federkermatratzen im Heck bildet den Abschluss und bietet zwei vollwertige Schlafplätze. Gerade Kinder finden diese Bettenlösung klasse.

Technische Daten Motorisierung Vierzylinder/vorn quer Leistung 90 kW (122 PS) bei 3600/min Hubraum 2800 ccm Drehmoment 285 Nm bei 1800/min Höchstgeschwindigkeit 146 km/h Getriebe/Antrieb Fünfgang manuell/Frontantrieb Tankinhalt/Kraftstoffsorte 80 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 6170/2300/2850 mm Radstand/Bereifung 3720 mm/215/70 R 15 C Leergew. fahrbereit/Zuladung (Testmobil) 3020/480 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 1600/750 kg Material Wand/Dach/Boden Alu­SW/GFK/Holz­SW Liegefläche Mitte L x B 1900 x 1400 mm Liegefläche Heck L x B 2x 2180 x 850 mm Kühlschrank/inkl. Eisfach 80 l Herd 3 Flammen Bordbatterie 12 V/80 Ah Frisch-/Abwassertank 110/110 l Gasvorrat/Heizung 2x 11 kg/Truma C Testverbrauch 10,8 Liter D/100 km Grundpreis (2001, 2.8 i.d. TD) 87.400 Mark

Der kompakte Hobby lässt sich in der Stadt gut manövrieren

Kurven meistert der mit einem AL­KO-­Tiefrahmenchassis ausgestattete Hobby 600 ohne Tadel. ©Christoph Börries So fährt er: Grundsätzlich noch immer angenehm. Zwar trägt dieser serienmäßige 2,8-Liter-Turbodiesel-Direkteinspritzer mit immerhin 122 PS und einem brauchbaren Drehmoment von 285 Newtonmetern. Diese Leistung haut in der heutigen Zeit zwar niemanden mehr vom Hocker. Doch der maximal 3,5 Tonnen schwere Hobby wirkt auf unserer ausgedehnten Überlandfahrt unangestrengt und verhungert auch nicht gleich an der ersten Steigung. In Städten kann der kompakte Hobby seine handlichen Abmessungen ausspielen, wirkt gut manövrierbar. Nur eine Rückfahrkamera vermissen wir. Grundsätzlich noch immer angenehm. Zwar trägt dieser Ducato II noch das nicht facegeliftete Gesicht, doch dafür rumort unter seiner Haube der in diesem Baujahr beim Hobby 600. Diese Leistung haut in der heutigen Zeit zwar niemanden mehr vom Hocker. Doch der maximal 3,5 Tonnen schwere Hobby wirkt auf unserer ausgedehnten Überlandfahrt unangestrengt und verhungert auch nicht gleich an der ersten Steigung., wirkt gut manövrierbar. Nur eine Rückfahrkamera vermissen wir.

Kosten (Hobby 600 KS Linie D, (90 kW/122 PS) Unterhalt Testverbrauch 10,8 Liter Diesel/100 km CO2 286 g/km Inspektion 350 bis 750 Euro Haftpflicht* 604 Euro Teilkasko* 336 Euro Vollkasko* 1662 Euro Kfz-Steuer (S1, Masse 3500 kg) 480 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine 1021 Euro Anlasser 806 Euro Zahnriemen 390 Euro Wasserpumpe 1119 Euro Bremsscheiben und -klötze, vorn 571 Euro 4 Sommerreifen 215/70 R 15 C 560 Euro *Onlinetarif der HUK24­-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (40 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Beitragssatz 100 Prozent; **Preise inkl. Arbeitslohn bei Markenwerkstatt, freie Werkstätten günstiger