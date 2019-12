H

onda hat eine neue Civic -Ausstattung für alle, die den – zumindest optisch – sportlichen Auftritt lieben.Der Kompakte wird mit zusätzlichen Schwellern, Spoiler und Diffusor aggressiver, passend dazu gibt es neue 17-Zöller in schwarzer Klavierlack-Optik. Voll-LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrleuchten sowie ein neuer Lack mit dem klangvollen Namen "Obsidian Blue" runden das Bild ab. Mit roten Ziernähten und gelochter Aluminium-Pedalerie wird der Look in den Innenraum überführt.