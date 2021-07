Was war passiert? Ein Paar wartete mit ihrem Type R an einer Ampel. Bei Grün fuhren sie los – und nach nur wenigen Metern geschah das Unglück: Ein Volvo rammte den Honda seitlich so stark, dass der mit großer Wucht gegen einen Laternenmast schleuderte. Der Mast schlug direkt. Glück im Unglück: Fahrer und Beifahrerin im Honda wurden nur leicht verletzt, der Volvo-Fahrer gar nicht! Wäre der Wagen in Höhe der Beifahrertür auf den Mast geprallt oder hätten noch Personen auf der Rückbank des Civic gesessen, hätte das wohl katastrophale Folgen für die Insassen gehabt.