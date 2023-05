Seit 1996 hat Honda das kompakte SUV CR-V im Programm, jetzt startet die sechste Generation durch. In den USA und China kam das SUV bereits 2022 auf den Markt, für Ende 2023 ist sein Start in Europa geplant – zusammen mit den beiden weiteren SUV ZR-V und e:Ny1

Optisch präsentiert sich der Neue deutlich bulliger, der Kühlergrill steht steil an und wird etwas breiter. Dazu verzichtet Honda auf den großflächigen Einsatz von Chrom, wie es sein Vorgänger der Fall war. Ein bisschen Chrom ist dennoch vorhanden: Eine kleine Leiste verbindet die an der Seite in den Grill übergehenden LED-Scheinwerfer.

Dieses Plus in der Länge wirkt sich neben den Platzverhältnissen für die Insassen auch auf den Kofferraum aus, 18 Prozent mehr gehen ins Ladeabteil des neuen CR-V. Bedeutet: Statt der vorherigen 497 Liter passen nun bis zu 586 Liter hinten rein. Dank doppeltem Boden gibt's beim Plug-in-Hybrid ein weiteres Staufach mit 72 Liter Volumen.

Abmessungen im Überblick:

Wie bereits erwähnt, profitieren auch die Insassen von den größeren Dimensionen des CR-V, in Reihe zwei lässt es sich auch mit 1,90 Metern ganz gut sitzen. In direkt sichtbaren Bereichen sind die Türverkleidungen sogar mit einem Softtouch-Material überzogen – was sich andere Hersteller heutzutage in der zweiten Sitzreihe gerne ersparen.