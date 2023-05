Optisch und in puncto Abmessungen leicht an den HR-V angelehnt, verzichtet das E-SUV auf große Lufteinlässe an der Front. Seitliche kleine Schlitze führen einen Luftstrom an den Rädern vorbei, sorgen so für verbesserte Aerodynamik. Ein weiterer Atemschlitz verbindet die beiden LED-Scheinwerfer oberhalb des angedeuteten Kühlergrills miteinander.