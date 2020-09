S

eit Jahren schon wird Honda bei den Verkäufen nach hinten durchgereicht. Im Juli 2020 kamen die Japaner, die sich in den 80ern mit feiner Technik den Ruf des Nippon-BMW erarbeitet haben, gerade noch auf einen Marktanteil von 0,4 Prozent in Deutschland. Auf den Plätzen dahinter folgen nur noch Land Rover, Subaru und Jaguar. Schwer nachvollziehbar, zumal Honda mit dem CR-V (global gesehen) eines der meistverkauften SUV im Programm hat. Bei uns fristet der kompakte Kraxler weitgehend ein Nischendasein im Schatten von Tiguan, Tucson, Kuga und Co. Für Gebrauchtkäufer ein Grund mehr, sich die vierte, von 2012 bis 2018 gebaute Generation einmal genauer anzuschauen.