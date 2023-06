"Entfessele dein Potenzial": Das war die Idee, die Honda bei der Entwicklung des 4,56 Meter langen ZR-V zugrunde legte. Und so sortiert sich der Neue zwischen dem kleineren HR-V und dem größeren CR-V ein.

Im Vergleich zu den beiden genannten soll der in zwei Linien angebotene Crossover ("Sport" und "Advance") vor allem eins sein: dynamischer als die Kollegen. Deshalb gleicht die Sitz-Ergonomie des Fahrers exakt der im Civic , nur dass der Pilot aus einer etwas höheren Perspektive auf das Straßengeschehen blickt.

Was den Antrieb betrifft, ist das Kürzel e:HEV beredtes Zeichen für einen Vollhybrid, wie wir ihn bei Honda seit 2018 im CR-V kennen. Der Unterschied ist, dass der nominal für den Vortrieb verantwortliche E-Motor mit 184 PS ein paar Pferde mehr auf die Koppel schickt.

Den Honda ZR-V e:HEV gibt es in zwei Ausstattungslinien. Der Wabengrill bleibt der Sportversion vorbehalten.

Schluss mit dem wilden Wechselspiel

Im ZR-V e:HEV sitzt man wie in einem Honda Civic, guckt aber etwas höher auf die Straße.

Der Verbrenner – durch eine Kupplung im Teillastbereich vom Antrieb befreit – kann sich voll auf das Laden des Akkus konzentrieren. Erst ab 80 km/h, wenn die Fuhre richtig in Schwung ist, schließt die Kupplung und bindet den 143 PS starken Vierzylinder für den Vortrieb ein.

Das macht aus dem Japaner jetzt keine Rennmaschine. In der Spitze wird der Crossover nur 173 km/h schnell. Dennoch hat der ZR-V beim Antritt eine durchaus sportliche Attitüde. In 7,9 Sekunden gelingt ihm aus dem Stand der Spurt auf Landstraßentempo.

Akustischer Trick suggeriert sportliche Schaltvorgänge



Verstärkt wird die noch durch einen akustischen Trick. Der Verbrenner suggeriert den Insassen die Schaltvorgänge eines Sportgetriebes. Und die Psyche des Piloten spielt mit. Um dem noch einen draufzusetzen, gibt es am sehr durchdachten Lenkrad zwei Schaltwippen aus Aluminium, wie man sie so nur aus dem Honda NSX kennt.

Mit doppelten Endrohren will der Honda ZR-V auch am Heck seine sportliche Attitüde unterstreichen.

Drehzahlen für die Kurve

Und tatsächlich funktioniert genau das im Zusammenspiel mit einer gut aus der Mitte arbeitenden Lenkung und einem entsprechend straffen Fahrwerk im Kehrengewirr des Montserrat ganz hervorragend. Die Gaspedalbefehle werden sauber in Vortrieb umgesetzt, das ESP regelt bei Bedarf sanft, und die Bremsen beißen auf Wunsch kräftig zu.

Was Materialien und Verarbeitung im Innenraum betrifft, hat sich Honda beim ZR-V e:HEV sehr viel Mühe gegeben.

Wenn sich die Adrenalinkurve beruhigt hat, kann man den Fahrmodi-Schalter von "Sport" auf "Normal" oder sogar auf "Econ" umlegen, um sich einfach mal umzusehen. Der Bildschirm vor dem Fahrer teilt sich in einen analogen Tacho und einen digitalen Drehzahlmesser.

Die Bedienung über die Lenkradtasten ist intuitiv; der Zentralbildschirm misst 10,2 Zoll und bindet Apple CarPlay oder Android Auto per Bluetooth ein. Jeder Platz hat seinen eigenen USB-C-Ladeport und natürlich kann in der Mittelkonsole auch induktiv geladen werden.

Und sonst? Fasst sich im ZR-V alles gut an, kein billiges Plastik, alles ist ordentlich verarbeitet. Die Polster sind straff, aber nicht unbequem, und in der zweiten Reihe kann man auch ohne zu verkrampfen sitzen. Was Honda genau für den Crossover verlangt, ist noch nicht bekannt. Rechnen sollte man aber mit mindestens 35.000 Euro.