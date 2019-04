TÜV überziehen: Diese Strafe droht

Wie lange darf ich den TÜV überziehen?

Überhaupt nicht! Die Annahme, man "dürfe" den TÜV überziehen, ist ein Irrtum, der meist darin begründet liegt, dass erst ab einem Verzug des Prüfungstermins um mehr als zwei Monate ein Bußgeld droht. Tatsächlich begeht man bereits dann eine Ordnungswidrigkeit, wenn man den auf der TÜV-Plakette angezeigten Monat verstreichen lässt, ohne das Auto zur Überhaupt nicht! Die Annahme, man "dürfe" den TÜV überziehen, ist ein Irrtum, der meist darin begründet liegt, dass erst ab einem Verzug des Prüfungstermins um mehr als zwei Monate ein Bußgeld droht. Tatsächlich begeht man bereits dann eine Ordnungswidrigkeit, wenn man den auf der TÜV-Plakette angezeigten Monat verstreichen lässt, ohne das Auto zur Hauptuntersuchung vorzuführen. Auch wenn in den ersten beiden Monaten noch kein Bußgeld droht, kann nur davon abgeraten werden, den TÜV zu überziehen. Bei einem Unfall mit abgelaufenen TÜV kann es zum Beispiel zu Problemen mit der Kfz-Versicherung kommen (siehe unten).

Ab wann ist der TÜV abgelaufen?

Der Monat, der auf der Prüfplakette angezeigt ist (12-Uhr-Position), ist der Monat, in dem das Fahrzeug spätestens zur HU vorzuführen ist. Mit Ablauf des Monats gilt der TÜV als überzogen. Gerät der Fahrer dann in eine Verkehrskontrolle, wird er auf die Ordnungswidrigkeit hingewiesen und ermahnt, das Fahrzeug umgehend zur HU vorzuführen. Der Monat, der auf der Prüfplakette angezeigt ist (12-Uhr-Position), ist der Monat, in dem das Fahrzeug spätestens zur HU vorzuführen ist. Mit Ablauf des Monats gilt der TÜV als überzogen. Gerät der Fahrer dann in eine Verkehrskontrolle, wird er auf die Ordnungswidrigkeit hingewiesen und ermahnt, das Fahrzeug umgehend zur HU vorzuführen.

Ab wann droht Bußgeld?

Bußgeld wird erst dann erhoben, wenn die HU um mehr als zwei Monate überzogen wurde. Ist der TÜV-Termin also laut Prüfplakette im Laufe des Januars fällig, droht erst ab April Bußgeld. Und das auch nur dann, wenn die Polizei bei einer Verkehrskontrolle auf den abgelaufenen TÜV aufmerksam wird. Der Fahrer muss also keine Sorge haben, dass er vom TÜV bei der Polizei gemeldet wird.



Wie hoch sind die Strafen für den überzogenen TÜV-Termin?

Das hängt davon ab, um wie viele Monate der TÜV-Termin überzogen wurde. Bei zwei bis vier Monaten beträgt das Bußgeld 25 Euro, bei vier bis acht Monaten 60 Euro, bei mehr als acht Monaten 75 Euro. Ab einem Überzug von mehr als vier Monaten gibt es zudem einen Punkt in Flensburg. Strafen bei überzogener HU TÜV überzogen Bußgeld Punkte 2 - 4 Monate 15 Euro - 4 - 8 Monate 25 Euro - Mehr als 8 Monate 60 Euro 1 Nachprüfung mehr als ein Monat 15 Euro - TÜV überzogen bei vorgeschriebener Sicherheitsprüfung* Bis 2 Monate 15 Euro - 2 - 4 Monate 25 Euro - 4 - 8 Monate 60 Euro 1 Mehr als 8 Monate 75 Euro 1 *z.B. für Taxis und Nutzfahrzeuge Bußgeld wird erst dann erhoben, wenn die HU um mehr als zwei Monate überzogen wurde. Ist der TÜV-Termin also laut Prüfplakette im Laufe des Januars fällig, droht erst ab April Bußgeld. Und das auch nur dann, wenn die Polizei bei einer Verkehrskontrolle auf den abgelaufenen TÜV aufmerksam wird. Der Fahrer muss also keine Sorge haben, dass er vom TÜV bei der Polizei gemeldet wird.Das hängt davon ab, um wie viele Monate der TÜV-Termin überzogen wurde. Bei zwei bis vier Monaten beträgt das Bußgeld 25 Euro, bei vier bis acht Monaten 60 Euro, bei mehr als acht Monaten 75 Euro. Ab einem Überzug von mehr als vier Monaten gibt es zudem einen Punkt in Flensburg.

Wie erkenne ich, wann der nächste TÜV fällig ist?

Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (früher Fahrzeugschein) oder die HU-Prüfplakette auf dem hinteren Nummernschild geben alle nötigen Informationen. In der Zulassungsbescheinigung ist der Termin der nächsten HU eingestempelt. Auf der HU-Plakette steht das Jahr der nächsten Prüfung im Zentrum der Plakette (z.B. "18" für 2018). Die Plakette ist so angebracht, dass der Monat, in dem die HU fällig wird, oben steht (12-Uhr-Position). Werkstattsuche Ein Service von Finden Sie die passende Werkstatt 2 Jahre Gewährleistung

Finanzierung ohne Aufpreis

TÜV-zertifiziert Serviceleistung Bitte wählen Austausch Dieselpartikelfilter Austausch Getriebe Austausch Motor Austausch Motor gebraucht Austausch Steuerkette Austausch Turbolader Austausch Zahnriemen Bremsenservice Folierung Getriebereparatur Getriebespülung Inspektion nach Herstellervorgaben Kostenlose Problemdiagnose Klimaanlagenwartung Kupplungsreparatur Lichtcheck Motor Reparatur Motorinstandsetzung Motoröl und Filter Nachrüstung Dieselpartikelfilter Reinigung Dieselpartikelfilter Scheibentönung Sicherheitscheck Zylinderkopfdichtung Automarke Bitte wählen Abarth Alfa Romeo Alpina Alpine Aston Martin Audi Bentley BMW Bugatti Cadillac Chevrolet Chrysler Citroén Dacia Daihatsu Daimler Dodge Ferrari Fiat Ford Honda Hummer Hyundai Isuzu Iveco Jaguar Jeep Kia Lada Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lotus Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Roll-Royce Rover Saab Seat Skoda Smart Subaru Suzuki Tesla Toyota Trabant Triumph Vauxhall Volkswagen Volvo Wartburg PLZ/Ort Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (früher Fahrzeugschein) oder die HU-Prüfplakette auf dem hinteren Nummernschild geben alle nötigen Informationen. In der Zulassungsbescheinigung ist der Termin der nächsten HU eingestempelt. Auf der HU-Plakette steht das Jahr der nächsten Prüfung im Zentrum der Plakette (z.B. "18" für 2018). Die Plakette ist so angebracht, dass der Monat, in dem die HU fällig wird, oben steht (12-Uhr-Position).

Wie oft müssen Autos/Motorräder zur HU?

Neuwagen müssen erstmals nach drei Jahren (Datum der Erstzulassung) zur HU, danach alle zwei Jahre. Für Motorräder steht der HU-Termin grundsätzlich alle zwei Jahre auf dem Programm – auch bei neuen Motorrädern wird die erste HU bereits nach zwei Jahren fällig. Neuwagen müssen erstmals nach drei Jahren (Datum der Erstzulassung) zur HU, danach alle zwei Jahre. Für Motorräder steht der HU-Termin grundsätzlich alle zwei Jahre auf dem Programm – auch bei neuen Motorrädern wird die erste HU bereits nach zwei Jahren fällig.

Für Hybrid- und Elektrofahrzeuge gelten die gleichen HU-Fristen wie für Benziner oder Diesel. Bei Elektrofahrzeugen stehen neben den herkömmlichen Prüfpunkten zusätzlich die Akkus, die mit Hochvolt-Technologie arbeiten, auf der Liste. Auch der Ladeanschluss, der Zustand der Isolierungen sowie Kabelstränge werden inspiziert.

Fallen bei überzogenem TÜV zusätzliche Kosten an?

HU-Plakette: Das Jahr der nächsten Prüfung steht im Zentrum, der Monat befindet sich in der 12-Uhr-Position (hier Dezember 2014). Bei der Prüforganisation selbst braucht man keine Angst vor einem Bußgeld zu haben. Allerdings ist die Prüforganisation verpflichtet, ab einem Verzug von zwei Monaten eine "erweiterte HU" (auch Ergänzungsuntersuchung genannt) durchzuführen, die etwa 20 Prozent teurer ist als die reguläre HU. Die Kosten für die Hauptuntersuchung können nicht pauschal benannt werden, da diese abhängig sind von der Untersuchungsstelle. Unterschieden wird zwischen technischen Prüfstellen (TÜV-Stationen) und amtlich anerkannten Überwachungsorganisationen (ÜO). Allerdings sind die Unterschiede nur marginal. Durchschnittlich kostet die Hauptuntersuchung samt Messung des Abgasverhaltens für ein Fahrzeug (bis 3,5 t) knapp 110 Euro (Stand: April 2019). Bei einer erweiterten HU sind demnach rund 132 Euro zu zahlen.

Wird die HU-Plakette bei überzogenem TÜV rückdatiert?

Nein, eine Rückdatierung, wie sie früher erfolgt ist, gibt es seit 2012 nicht mehr. Auch, wenn der ursprüngliche Termin zur Hauptuntersuchung überzogen wurde, wird die nächste HU erst wieder volle zwei Jahre nach dem tatsächlichen Prüftermin fällig. Nein, eine Rückdatierung, wie sie früher erfolgt ist, gibt es seit 2012 nicht mehr. Auch, wenn der ursprüngliche Termin zur Hauptuntersuchung überzogen wurde, wird die nächste HU erst wieder volle zwei Jahre nach dem tatsächlichen Prüftermin fällig.

Welche Strafen drohen für überzogenen TÜV bei Nutzfahrzeugen?

Halter von Nutzfahrzeugen wie Lkw oder Bussen, müssen ihr Fahrzeug neben der Hauptuntersuchung zusätzlich auch regelmäßig einer Sicherheitsprüfung (SP) unterziehen. Diese kann beim TÜV, der Dekra oder zugelassenen Prüfwerkstätten durchgeführt werden. Getestet werden dann bei ab 7,5 Tonnen schweren Fahrzeugen, Anhängern über 10 Tonnen und Bussen mit mehr als acht Fahrgastplätzen, verschiedene Bauteile wie Bremsen, Reifen, das Fahrgestellt sowie Schließkräfte. Wer den Termin zur SP um maximal zwei Monate überzieht, riskiert ein Bußgeld von 15 Euro. Bei einem Zeitraum von mehr als vier bis acht Monaten sind es schon 60 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Werden bei der Sicherheitsprüfung Mängel festgestellt, wird dies wie auch bei der HU schriftlich festgehalten und der Fahrzeughalter muss die Mängel innerhalb eines Monats beheben lassen. Tut er das nicht, riskiert er ein Bußgeld.

Halter von Nutzfahrzeugen wie Lkw oder Bussen, müssen ihr Fahrzeug neben der Hauptuntersuchung zusätzlich auch regelmäßig einer Sicherheitsprüfung (SP) unterziehen. Diese kann beim TÜV, der Dekra oder zugelassenen Prüfwerkstätten durchgeführt werden. Getestet werden dann bei ab 7,5 Tonnen schweren Fahrzeugen, Anhängern über 10 Tonnen und Bussen mit mehr als acht Fahrgastplätzen, verschiedene Bauteile wie Bremsen, Reifen, das Fahrgestellt sowie Schließkräfte. Wer den Termin zur SP um maximal zwei Monate überzieht, riskiert ein Bußgeld von 15 Euro. Bei einem Zeitraum von mehr als vier bis acht Monaten sind es schon 60 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Werden bei der Sicherheitsprüfung Mängel festgestellt, wird dies wie auch bei der HU schriftlich festgehalten und der Fahrzeughalter muss die Mängel innerhalb eines Monats beheben lassen. Tut er das nicht, riskiert er ein Bußgeld.

Was ist, wenn ein Auto durch die HU gefallen ist?

Fällt ein Auto durch die HU, beträgt die Frist für die Nachuntersuchung einen Monat. Lässt der Fahrzeughalter diese Frist verstreichen, wird eine erneute gebührenpflichtige HU fällig. Zudem drohen zehn Euro Bußgeld, wenn der Verzug bei einer Verkehrskontrolle auffällt. Wichtig: Auch wenn die Frist einen Monat beträgt, müssen erhebliche Mängel, die bei der HU festgestellt werden, umgehend beseitigt werden. Wird das Fahrzeug dem Prüfer erneut vorgeführt und alle Mängel sind beseitigt, erstellt dieser einen positiven TÜV-Bericht. Fällt ein Auto durch die HU, beträgt die Frist für die Nachuntersuchung einen Monat. Lässt der Fahrzeughalter diese Frist verstreichen, wird eine erneute gebührenpflichtige HU fällig. Zudem drohen zehn Euro Bußgeld, wenn der Verzug bei einer Verkehrskontrolle auffällt. Wichtig: Auch wenn die Frist einen Monat beträgt, müssen erhebliche Mängel, die bei der HU festgestellt werden, umgehend beseitigt werden. Wird das Fahrzeug dem Prüfer erneut vorgeführt und alle Mängel sind beseitigt, erstellt dieser einen positiven TÜV-Bericht.

Mehr zum Thema: So funktioniert die Abgasuntersuchung (AU)

Muss der HU-Prüfbericht aufbewahrt werden?

Fahrzeugbesitzer müssen den Bericht der Hauptuntersuchung (HU) laut Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bis zur nächsten Hauptuntersuchung aufbewahren. Allerdings muss diese nicht stets mitgeführt, sondern lediglich bei Bedarf vorgezeigt werden. Dies betrifft auch ausschließlich zwei Situationen: Zum einen benötigen Gebrauchtwagenkäufer das Dokument vom Vorbesitzer für die Zulassung. Zudem kann es bei einer Polizeikontrolle als Nachweis verlangt werden, wenn der Verdacht besteht, dass die HU-Plakette gefälscht ist.

Fahrzeugbesitzer müssen den Bericht der Hauptuntersuchung (HU) laut Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bis zur nächsten Hauptuntersuchung aufbewahren. Allerdings muss diese nicht stets mitgeführt, sondern lediglich bei Bedarf vorgezeigt werden. Dies betrifft auch ausschließlich zwei Situationen: Zum einen benötigen Gebrauchtwagenkäufer das Dokument vom Vorbesitzer für die Zulassung. Zudem kann es bei einer Polizeikontrolle als Nachweis verlangt werden, wenn der Verdacht besteht, dass die HU-Plakette gefälscht ist.

TÜV überziehen und Kfz-Versicherung

Bei einem Unfall sind die Ansprüche Dritter grundsätzlich durch die Kfz-Versicherung abgedeckt – auch dann, wenn der TÜV abgelaufen war. Bei fahrlässigem Handeln kann es aber passieren, dass die Versicherung den Versicherten in Regress nimmt, also einen Teil der Schadenssumme von ihm zurückverlangt. Eine Rolle spielt dabei auch, welche Mängel an dem Fahrzeug vorhanden waren, beziehungsweise ob diese sicherheitsrelevant waren. Zu beachten ist dabei, dass es auch bei nicht abgelaufenem TÜV Probleme mit der Kfz-Versicherung geben kann, wenn sicherheitsrelevante Mängel in fahrlässiger Weise nicht beachtet bzw. behoben werden. Bei einem Unfall sind die Ansprüche Dritter grundsätzlich durch die Kfz-Versicherung abgedeckt – auch dann, wenn der TÜV abgelaufen war. Bei fahrlässigem Handeln kann es aber passieren, dass die Versicherung den Versicherten in Regress nimmt, also einen Teil der Schadenssumme von ihm zurückverlangt. Eine Rolle spielt dabei auch, welche Mängel an dem Fahrzeug vorhanden waren, beziehungsweise ob diese sicherheitsrelevant waren. Zu beachten ist dabei, dass es auch bei nicht abgelaufenem TÜV Probleme mit der Kfz-Versicherung geben kann, wenn sicherheitsrelevante Mängel in fahrlässiger Weise nicht beachtet bzw. behoben werden.