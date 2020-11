Hymer Free 540 Blue Evolution: Wohnmobil-Test

Ein kompakter Kastenwagen für vier Personen in erfrischendem Innen-­ und Außendesign mit reichlich Ausstattung. Als Blue-­Evolution-­ Sondermodell hat er mehr ab Werk an Bord als der serienmäßige Free 540. Außen spendierte Hymer seinem kurzen Kastenwagen neben der auffälligen Lackierung in Sturmblau mattschwarze 16­-Zoll­-Alufelgen, einen schwarz glänzenden Kühlergrill, ein farblich abgesetztes Aufstelldach aus GFK sowie LED-­ Scheinwerfer ­ und Nebellichter. Während die blaue Lackierung sofort auffällt, ist der Innenraum in gefälligem Silber-­Weiß gehalten. Die zweifarbige Polsterstoffkombination in Verbindung mit den blauen Dekokissen wirkt harmonisch. Abgerundet wird der Gesamteindruck durch den Fußboden in Holzoptik.

Drei Personen finden bequem Platz am Tisch, zu viert könnte es eng werden. ©Hymer

Technische Daten Motorisierung 2,3 l MultiJet II 140 Leistung 103 kW (140 PS) bei 3600 U/min Hubraum 2287 cm3 Drehmoment 350 Nm bei 1400 U/min Höchstgeschwindigkeit 155 km/h Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Vorderradantrieb Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Länge/Breite/Höhe 5410/2080/2600 mm Radstand/Bereifung 3450 mm/225/75 R 16 CP Leergew. fahrbereit/Zuladung 2740/560 kg Anhängelast (gebremst/ungebremst) 2000/750 kg Material Wand/Dach/Boden Stahlblech/GFK/Stahlblech Liegefläche Heck L x B 1960 x 1320-1220 mm Liegefläche Aufstelldach L x B 2000 x 1350 mm Kühlschrank/inkl. Eisfach 70/7,5 l Herd 2 Flammen Bordbatterie 5 Ah Frisch-/Abwassertank 100/100 l Gasvorrat 1 x 11 kg/1 x 5 kg Heizung Truma Combi 4 Grundpreis ab 55.990 Euro

Alles, was ein vollwertiges Wohnmobil ausmacht: Küche, zwei Betten und ein richtiges Bad mit Dusche, Waschbecken und Toilette. Hier darf man bei dieser Fahrzeuggröße aber keinen großzügigen Wellnesstempel erwarten. Toilette, Dusche und Waschbecken erfüllen ihren Zweck. Es gibt genügend Staumöglichkeiten für Zahnpasta & Co. Der Duschvorhang wird anhänglicher sein, als es die meisten Reisenden mögen. Dafür punktet das Bad mit dem kleinen Fenster zum Lüften. Die Küche überrascht mit praktischen Ablageflächen, Kühlschrank mit Doppelanschlag, der sich sowohl von innen als auch von außen öffnen lässt, tiefen Stauschränken und einem Zwei­-Flammen-Gaskocher. Wenn man ehrlich ist, reicht der Kocher locker. Wer schon mal versucht hat, auf einem schmalen Drei­-Flammen-Kocher drei Töpfe zu platzieren, weiß Bescheid. Zum großen Küchenglück fehlt eigentlich nur noch eine klappbare Arbeitsplattenerweiterung. Im Heck wird es im Querbett mit den Maßen 1,96 mal 1,32 bis 1,22 Metern recht kuschelig. Ein paar mehr Zentimeter Bewegungsfreiheit gibt es im Aufstelldachbett mit 2 mal 1,35 Metern. Knapp bemessen ist auch die Anzahl der USB­-Steckdosen. Für einen Vier­-Personen­- Kastenwagen sind zu wenige an Bord.Der Begriff wird in der Campingbranche fast inflationär benutzt: Aber dieses Fahrzeug fährt sich wirklich sehr automotiv. Mit 5,41 Meter Länge ist es nur ein kleines Stück länger als so manches Oberklasse­-SUV . Dank des kurzen Radstands ist das Fahrverhalten agil. Die kompakten Außenmaße lernt man besonders im Stadtverkehr, in engen Gassen und auf Parkplätzen lieben. Gerade auf Langstrecke punktet dann noch der serienmäßige 90 Liter große Dieseltank.Mit dem coolen Look außen und innen, der verbesserten Ausbauqualität und der umfassenden Editionsausstattung ist der Free 540 der passende Begleiter für junge Familien und Junggebliebene, die es wendig und kompakt lieben, aber auch alles dabei haben möchten.vier von fünf Punkten.