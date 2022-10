Hyundai i30 zwei Jahre für 7619 Euro fahren



Zur monatlichen Leasingrate kommen einmalig zu zahlende Überführungskosten in Höhe von 990 Euro brutto hinzu. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 7619,28 Euro brutto (24 mal 276,22 Euro plus 990 Euro). Optional kann eine Kfz-Lieferung gebucht werden. Diese kostet einmalig 449 Euro brutto.