Mit dem Facelift geht Hyundai in die richtige Richtung. Den Weg weisen die frischeren Modelle wie Tucson, i20 und Ioniq 5. Die Südkoreaner haben es jetzt in der Hand, den Golf in seiner Klasse vom Thron zu stoßen. Es braucht kein Hexenwerk, denn zum aktuellen Zeitpunkt wirkt der i30 in vielerlei Hinsicht stimmiger als der VW in achter Auflage.