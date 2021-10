Als coupéhafte Limousine Fastback ist der i30 nicht ganz so oft auf unseren Straßen vertreten – erst recht nicht in der. Komplett zu Unrecht, denn in unserem Test auf der Rennstrecke performte die Limousine besser als der reguläre Fünftürer. Das liegt am komfortabler abgestimmten Fahrwerk, mit dem der typische Hang zum Untersteuern nicht mehr ganz so störend ist. Die komfortablere Hinterachse hält den i30 Fastback N Performance besser mit kleinen Tanzeinlagen auf der Ideallinie, die beweglichere Vorderachse lässt den Reifen besser mitarbeiten. In der Zwischenzeit gab es zwar ein Facelift , das dürfte aber keine Auswirkungen auf diesen Eindruck haben. Optisch wurden hier, die Endrohre sind etwas größer. Außerdem gibt es das Auto jetzt auch mit der Achtgang-Automatik, die kurzzeitig das Drehmoment erhöht, und die Leistung wurde um fünf PS auf 280 PS angehoben. Der Preis für die N-Limo ist – wie immer bei Hyundai – mehr als fair kalkuliert: Den i30 N Fastback Performance gibt es ab 36.450 Euro. Beim Anbieter carwow.de kann man allerdings noch günstiger an das Auto kommen: Hier lassen sich(Stand: 30. September 2021).