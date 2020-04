D ie zweite Generation des Hyundai i30 gilt als sehr zuverlässig. Bei der Hauptunterschung zeigt sich der Koreaner meist in gutem Zustand. Den 100.000-Kilometer-Dauertest bei AUTO BILD absolvierte ein i30 Kombi ohne Defekte, Ausfälle oder Rost. Und auch im Gebrauchtwagentest zeigte der i30 viele Stärken. Die Schwächen sind bekannt und werden in vielen Fällen durch die Werksgarantie abgedeckt. Wer clever kauft, sichert sich mit einer Gebrauchtwagengarantie gleich doppelt ab! AUTO BILD verrät, wie das funktioniert und worauf bei der Anschaffung geachtet werden sollte. Zuvor zeigen wir hier drei interessante Gebrauchtwagen-Angebote mit Garantie aus unserer Börse: Hier geht's zum Angebot Hyundai i30 1.6 CRDi in Hannover Hannover (Niedersachsen) wird derzeit ein weißer Hyundai i30 1.6 CRDi Trend mit einer Erstzulassung aus dem Januar 2016 zum Verkauf angeboten. Das Auto hat zwei Vorbesitzer und ist laut Händler unfallfrei, knapp 68.000 Kilometer gelaufen und soll 9890 Euro kosten. Hier geht's zum Angebot Hyundai i30cw 1.6 CRDi in Ruhstorf Ruhstorf (Bayern) inseriert aktuell einen schwarzen Hyundai i30 cw 1.6 CRDi mit 70.553 Kilometern auf der Uhr. Der Wagen wird sowohl als scheckheftgepflegt als auch als unfallfrei beschrieben. Er kostet 10.979 Euro und wurde im Juni 2017 zum ersten Mal zugelassen. Hier geht's zum Angebot Hyundai i30 blue 1.4 in Suhl Hyundai i30 blue 1.4 Passion Suhl (Thüringen) verkauft wird. Das Auto ist laut Anzeige unfallfrei und bisher 51.200 Kilometer gelaufen. Dieser Hyundai wurde im Mai 2016 zum ersten Mal zugelassen und soll 11.470 Euro kosten. ie zweite Generation desgilt als sehr zuverlässig. Bei derzeigt sich der Koreaner meist in gutem Zustand. Denbei AUTO BILD absolvierte einohne Defekte, Ausfälle oder Rost. Und auch imzeigte der i30 viele Stärken. Die Schwächen sind bekannt und werden in vielen Fällen durch dieabgedeckt. Wer clever kauft, sichert sich mit einer Gebrauchtwagengarantie gleich doppelt ab!verrät, wie das funktioniert und worauf bei der Anschaffung geachtet werden sollte.In(Niedersachsen) wird derzeit ein weißermit einer Erstzulassung aus dem Januarzum Verkauf angeboten. Das Auto hat zwei Vorbesitzer und ist laut Händler, knappgelaufen und sollkosten.Ein Händler in(Bayern) inseriert aktuell einen schwarzenmitauf der Uhr. Der Wagen wird sowohl alsals auch alsbeschrieben. Er kostetund wurde imzum ersten Mal zugelassen.Und zuletzt folgt ein blauer, der in(Thüringen) verkauft wird. Das Auto ist laut Anzeigeund bishergelaufen. Dieser Hyundai wurde imzum ersten Mal zugelassen und sollkosten.

Generation GD trifft voll den europäischen Geschmack

Die zweite Auflage des Hyundai i30 zeigt sich bei der HU meist in gutem Zustand. zweite Auflage des Hyundai i30 ging 2012 in Deutschland an den Start. Wie der Vorgänger trat auch der i30 GD mit fünf Jahren Werksgarantie an. Der i30 wurde in Deutschland entwickelt und in Tschechien gebaut. Zum fünftürigen Golf-Gegner gesellten sich kurze Zeit später ein Kombi und eine Schrägheckversion mit drei Türen. Im März 2013 kam das Facelift, das dem i30 eine neue Optik, neue Assistenzsysteme, Motoren und Getriebe brachte. Laut TÜV-Report glänzt der Koreaner grundsätzlich als entspannter Begleiter, der seinem Besitzer wenig Ärger bereitet. Ein familienfreundliches Auto mit einem ordentlichen Fahrwerk und guter Lenkung. Der i30 fährt sich daher auch auf langen Strecken angenehm. Die schrägen Säulen beschränken die Rundumsicht, das ist weniger praktisch. Dafür gab es nur einen Rückruf: Im August 2013 musste der i30 zum Boxenstopp in die Werkstatt, weil die Umlenkrolle der Handbremse festrosten konnte. Die Prüfbilanz ist nicht immer rosig. Zwar gibt es keine Probleme mit dem Fahrwerk, und die i30 sorgenfrei. Doch an der Beleuchtung und den Bremsen können die Prüfer Mängel finden. Die Blinker, das Abblendlicht und die hintere Beleuchtung machen Ärger. Dazu kommen Probleme mit der Fuß- und der Feststellbremse sowie Öl-Kleckereien. Diedesgingin Deutschland an den Start. Wie der Vorgänger trat auch dermitan. Derwurde in Deutschland entwickelt und in Tschechien gebaut. Zumgesellten sich kurze Zeit später einund einemit drei Türen. Im März 2013 kam das, das demeine neue Optik, neue Assistenzsysteme, Motoren und Getriebe brachte. Lautglänzt der Koreaner grundsätzlich als entspannter Begleiter, der seinem Besitzer wenig Ärger bereitet. Ein familienfreundliches Auto mit einemund. Der i30 fährt sich daher auch auf langen Strecken angenehm. Die schrägen Säulen beschränken die Rundumsicht, das ist weniger praktisch. Dafür gab es nur einen: Im August 2013 musste derzum Boxenstopp in die Werkstatt, weil die Umlenkrolle der Handbremse festrosten konnte. Dieist nicht immer rosig. Zwar gibt es keine Probleme mit dem Fahrwerk, und die Abgasuntersuchung bestehensorgenfrei. Doch an derund denkönnen die Prüferfinden. Die, dasund diemachen Ärger. Dazu kommen Probleme mit der- und dersowie

Ein Dauertest fast ohne Fehl und Tadel

Dieser Hyundai i30 Kombi absolvierte den Dauertest ohne Defekte, Ausfälle oder Rost. 100.000 Kilometer lange Dauertest bei AUTO BILD ist für jeden Pkw eine beinharte Prüfung, Schwächen werden gnadenlos offengelegt. Beim Hyundai i30 1.6 CRDi Kombi, der zwischen 2014 und 2016 Teil unseres Testfuhrparks war, ging auf der extrem langen Kilometer-Distanz gerade mal eine Kennzeichenleuchte kaputt. Kostenpunkt: 94 Cent. Ansonsten gab es keine Ausfälle und keine Defekte. Im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger leistete er sich keinerlei Rostbefall. Der Koreaner gefiel als leicht bedienbarer und geräumiger Lastesel (Kofferaumvolumen: 1642 Liter). Er bekam Lob für sein flottes Reisetempo, die große Reichweite und die nur 6,7 Liter Diesel pro 100 Kilometer, die er durchschnittlich verbrauchte. Die Verarbeitung machte insgesamt einen soliden Eindruck, und die Bedienung warf kaum Fragen auf. Punkte zogen die Tester dagegen im Detail ab: Wurde der 1,6-Liter-Diesel gejagt, entwickelte er einen ordentlichen Öldurst. Manchem Tester mangelte es an Geräuschdämmung. Hier und dort wurde Kritik am im Stadtverkehr deutlich wahrnehmbaren Turboloch laut. Einig waren sich dagegen sämtliche Kollegen in ihrem Urteil über Elektronik und Entertainment an Bord. Das System wirkte insgesamt eine Generation älter als das Auto und nervte mit unmoderner Stauumfahrung, einem viel zu hellen Display und einer Bluetooth-Verbindung, die schon bei einem kurzen Tankstopp die Verbindung zu aktuellen Gerät vergaß. Derlangebei AUTO BILD ist für jeden Pkw eine beinharte Prüfung, Schwächen werden gnadenlos offengelegt. BeimKombi, der zwischen 2014 und 2016 Teil unseres Testfuhrparks war, ging auf der extrem langen Kilometer-Distanz gerade mal einekaputt. Kostenpunkt:. Ansonsten gab es keine Ausfälle und keine Defekte. Im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger leistete er sich keinerlei Rostbefall. Der Koreaner gefiel als leicht bedienbarer und geräumiger(Kofferaumvolumen: 1642 Liter). Er bekam Lob für sein flottes, die großeund die nurpro 100 Kilometer, die er durchschnittlich verbrauchte. Diemachte insgesamt einen soliden Eindruck, und diewarf kaum Fragen auf. Punkte zogen die Tester dagegen im Detail ab: Wurde dergejagt, entwickelte er einen ordentlichen Öldurst. Manchem Tester mangelte es an. Hier und dort wurde Kritik am im Stadtverkehr deutlich wahrnehmbarenlaut. Einig waren sich dagegen sämtliche Kollegen in ihrem Urteil überundan Bord. Das System wirkte insgesamt eine Generation älter als das Auto und nervte mit unmoderner, einem viel zu hellenund einer, die schon bei einem kurzen Tankstopp die Verbindung zu aktuellen Gerät vergaß.

Zuverlässiger Begleiter für alle Lebenslagen