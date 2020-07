H alb Hyundai hat ein manuelles Handschaltgetriebe entwickelt, das völlig ohne Kupplungspedal auskommt. Dabei handelt es sich nicht um Zukunftstechnik, sondern um eine fertig entwickelte Innovation, die schon im Juli 2020 in Serie gehen soll! Das sogenannte "iMT-Getriebe" (intelligent manual transmission) wird noch im Juli, vorerst nur in Indien, im Kleinwagen-SUV Hyundai Venue angeboten und kommt ohne Kupplungspedal aus. Das manuelle Sechsgang-Getriebe ist eine ganz normale H-Schaltung, hat aber nur zwei Pedale: Gas und Bremse. So weit, so konventionell. AUTO BILD-Testsieger bei Amazon Dashcam: Nextbase 422 GW Testsieger Preis: 189,00 Euro Drehmomentschlüssel: Hazet 5122-3 CT Testsieger Preis: 135,12 Euro DAB-Adapter: Albrecht DR 56+ Test- und Preis-Leistungs-Sieger Preis: 82,57 Euro Felgenreiniger: Dr. Wack P21S High End Testsieger Preis: 20,40 Euro Poliermaschine: Kunzer 7PM05 Testsieger Preis: 139,95 Euro Hier geht's zu allen Testsiegern 2019 Setzt der Fahrer zum Gangwechsel an, liefert ein Sensor (intention sensor) ein Signal an das Getriebesteuergerät (TCU), das wiederum per hydraulischem Aktuator automatisch aus- und wieder einkuppelt, völlig ohne Zutun des Fahrers. Klingt kompliziert, soll laut Hyundai aber einwandfrei funktionieren und den Fahrer vor allem im Stadtverkehr entlasten. Warum nicht einfach zur Automatik greifen? Die Antwort ist einfach: Das iMT-Getriebe ist kostengünstiger und platzsparender als Doppelkupplung und Automatik. alb Handschaltung , halb Automatik:Dabei handelt es sich nicht um Zukunftstechnik, sondern um eine fertig entwickelte Innovation, die schon im Juli 2020 in Serie gehen soll!Das manuelle Sechsgang-Getriebe ist eine ganz normale H-Schaltung, hat aber nur zwei Pedale: Gas und Bremse. So weit, so konventionell.Beim Schaltvorgang wird es dann interessant:Klingt kompliziert, soll laut Hyundai aber einwandfrei funktionieren und den Fahrer vor allem im Stadtverkehr entlasten. Warum nicht einfach zur Automatik greifen? Die Antwort ist einfach: Das iMT-Getriebe ist kostengünstiger und platzsparender als Doppelkupplung und Automatik.

Erstmal nur für den indischen Markt

In den USA wird das Kleinwagen-SUV Venue nur mit CVT-Getriebe angeboten. innovative Getriebe des Hyundai Venue wird in Indien ausschließlich für den Einliter-Turbobenziner mit 120 PS angeboten. Kia hat zudem angekündigt, das ebenfalls in Indien erhältliche Kleinwagen-SUV Sonet mit dem "iMT-Getriebe" auszurüsten. Ob und wann die Handschaltung ohne Kupplungspedal nach Europa kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss. DasOb und wann die Handschaltung ohne Kupplungspedal nach Europa kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss.

Bereits 2015 hat der der Autozulieferer Schaeffler die sogenannte "E-Clutch" präsentiert. Dabei handelt es sich um eine automatisierte Kupplung für ein manuelles Schaltgetriebe. Eine Technologie, die in erster Linie für Hybrid-Antriebe erdacht wurde. Schaeffler entwickelte das Getriebe in drei unterschiedlichen Ausführungen, wobei nur eine Version mit EKM (elektronischem Kupplungsmanagement) auf das Kupplungspedal verzichtet. In der Version "MTplus" bleibt das dritte Pedal erhalten und ein zusätzlicher, in die Druckleitung eingebauter Aktuator trennt den Dabei ist die Idee nicht grundlegend neu.Eine Technologie, die in erster Linie für Hybrid-Antriebe erdacht wurde. Schaeffler entwickelte das Getriebe in drei unterschiedlichen Ausführungen, wobei nur eine Version mit EKM (elektronischem Kupplungsmanagement) auf das Kupplungspedal verzichtet. In der Version "MTplus" bleibt das dritte Pedal erhalten und ein zusätzlicher, in die Druckleitung eingebauter Aktuator trennt den Motor während der Fahrt vom Getriebe, um beispielweise zu segeln. Auskuppeln geschieht über die "E-Clutch", sobald der Fahrer vom Gas geht.

Eine ähnliche Version wird im Kia Ceed angeboten