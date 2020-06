Der neue Getriebetyp wurdeund arbeitet mit einer elektrisch betätigten Kupplung . Anders als bei herkömmlichen Betätigungsarten gibt es. Stattdessen wird ein elektrisches Signal vom Kupplungspedal an einen Aktuator gesendet, der entsprechend die Kupplung öffnet oder schließt. Das Getriebe selbst arbeitet wie gewohnt.

Merkt der Kia, dass ein Fahrzustand herrscht, bei dem der Motor gerade nicht benötigt wird, schaltet er den Motor ab. Gleichzeit entkoppelt sich das Schaltgetriebe vom Antrieb und erlaubt dem Auto frei zu rollen. Sobald der Fahrer das Gaspedal betätigt oder die Kupplung tritt, springt der Motor mithilfe des 48-Volt Systems blitzschnell wieder an, die Kupplung schließt wieder und treibt das Auto erneut an. So kann Kraftstoff gespart werden.