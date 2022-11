Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Kunden die einmalig zu zahlenden Überführungskosten von 990 Euro brutto mit einberechnen. So ergeben sich im günstigsten Fall – exklusive Umweltprämie – Gesamtleasingkosten in Höhe von 13.566 Euro brutto (48 mal 262 Euro plus 990 Euro). Die Kfz-Steuer ist bereits in der monatlichen Rate enthalten. Optional kann eine Haustürlieferung für einmalig 449 Euro brutto gewählt werden.