In der Kabine tun sich doch erhebliche Unterschiede auf. Der Hyundai verbindet zwei 10,25-Zoll-Bildschirme über ein Panel miteinander, lässt ein paar Knöpfe übrig, zum Beispiel für die Klimasteuerung. Die Bedienung läuft weitgehend flüssig, die Online-Routenführung nervt. Dass die Sprachsteuerung in einer Tiefgarage nicht geht, damit lässt sich's ja noch leben, aber das Navi ? So muss man erst rausfahren und das Ziel dann während der Fahrt einstellen.