er Hyundai Kona Elektro ist ein bezahlbares und praktisches E-Auto.Der Basispreis von aktuell 33.971 Euro geht durchaus in Ordnung. Interessant wird es vor allem dann, wenn Kunden die Elektroauto-Förderung in Höhe von 6000 Euro mit einberechnen – dann kostet der Kona Elektro plötzlich nur 27.971 Euro.Neben der monatlichen Rate wird zu Beginn des Leasings eine Anzahlung in Höhe von 6000 Euro brutto fällig. Dabei handelt es sich exakt um den BAFA-Kundenanteil, den der Leasingnehmer vorstrecken muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung wird die Summe voll erstattet. Daneben ist keine Sonderzahlung fällig. Einzig die Überführungskosten fallen einmalig mit 990 Euro ins Gewicht.