Als WLTP-Reichweite ( Die E-Autos mit der größten Reichweite ) gibt Hyundai für die große Akku-Variante 514 Kilometer an (17-Zoll-Räder) an. Was wir noch genauer prüfen werden. Der Kona arbeitet mit 400-Volt-System, aus Kostengründen verzichtet Hyundai hier auf die 800-Volt-Technik der größeren Ioniq-Modelle. Geladen werden kann deshalb maximal mit 102 kW an der Schnellladesäule – 10 auf 80 Prozent Batteriestand dauern dann 41 Minuten. ( E-Auto laden – das sollten Sie wissen.