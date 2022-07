Ist das nicht dieses Filmauto? Mit dem man durch die Zeit reisen kann? Ganz genau: Hyundai hat für die Busan International Motor Show 2022 eine neue, umwerfend schöne Zeitmaschine auf die Räder gestellt. Optisch geht es zurück in das Jahr 1974. Damals entstand das Pony Coupé als Konzeptauto. Daraus machte Designer Giugiaro später tatsächlich den DeLorean DMC-12 , bekannt aus dem Streifen "Zurück in die Zukunft".

In den neuen Retro-Renner packt die Sportwagenabteilung Hyundai N nun alles, was geht. Einen Wasserstoff- plus Batterieantrieb, Vmax über 250 km/h, Reichweite über 600 Kilometer. Der Akku fasst 62,4 kWh und kann mit 800-V-Schnellladen wieder befüllt werden.

Im RN22e steckt ein Ioniq 6



Zweite Überraschung von N: der RN22e, basierend auf der E-Plattform des Ioniq 6 – und auch optisch dem neuen Stromer sehr ähnlich. Klar ist: Als erstes Elektroauto mit N auf dem Heck und im typischen Blau kommt 2023 der Ioniq 5.

Zoom 585 PS, 740 Nm, über 250 km/h schnell: Das Konzept RN22e ist optisch an den Ioniq 6 angelehnt und nutzt dessen Technik.



Über die beiden neuen Konzepte sagt Hyundai, sie seien rollende Labore. Wir sagen: Laborrattenscharf!

