Den Hyundai Nexo gibt es in Deutschland nur ein paar Hundert Mal. Es handelt sich um ein schickes Wasserstoff-SUV mit viel Platz und einer hohen Reichweite von 756 Kilometern. Doch aktuell gibt es nur 93 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland. Der Nexo gefällt trotzdem: Abgesehen von seiner hohen Reichweite – womit er eine starke Konkurrenz zu den meisten E-Autos ist – kommt er mit 120 kW (163 PS ), einem Automatik-Getriebe und einer Höchstgeschwindigkeit von 179 km/h gut vom Fleck.





Dazu kommt, dass ein Kilogramm Wasserstoff aktuell um die 9,50 Euro brutto kostet. Der Tank des Nexo fasst 6,33 kg; eine Tankfüllung ist damit deutlich günstiger als bei Verbrennern. Preislich liegt der Nexo mit mindestens 77.290 Euro im oberen Segment, doch dank eines aktuellen Leasing-Deals kann ein Großteil dieser Summe umgangen werden.

Hyundai Nexo für monatlich 390,74 Euro leasen



Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden den Hyundai Nexo aktuell für 390,74 Euro netto pro Monat leasen . Diese Rate zahlen Kunden bei einer Vertragslaufzeit von 48 Monaten und einem jährlichen Freikilometerbetrag von 10.000 km. Aber diese Konditionen sind nicht in Stein gemeißelt! Auch 36 Monate Laufzeit (423,78 Euro netto) oder 24 Monate (487,04 Euro netto) sind möglich. Vielfahrer können ihre jährlichen Freikilometer auf 15.000 und 20.000 erhöhen.

Zwei Jahre Wasserstoffauto fahren für 12.663 Euro



Hinzu kommt eine einmalige Zahlung der Überführungskosten in Höhe von 973,82 Euro netto (1158,85 Euro brutto). Eine Anzahlung ist nicht nötig. Im günstigsten Fall ergeben sich also Gesamtleasingkosten von 12.662,78 Euro netto (24 mal 487,04 Euro plus 973,82 Euro).







Dafür gibt es einen bereits konfigurierten Hyundai Nexo mit folgenden Ausstattungs-Highlights: Premium-Paket, belüftete Sitze, 360-Grad-Kamera, Navi und Krell-Soundsystem.