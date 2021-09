eit Ende 2020 bietet Hyundai in Deutschland an. Dashat dabei nicht nur optisch, sondern auch technisch einen ordentlichen Schritt nach vorne gemacht. Neben Verbrennern ist der Tucson auch als Voll- und Plug-in-Hybrid erhältlich. Die Topmotorisierung bildet aktuell der. Dieser kombiniert einen 1,6-Liter-Benziner mit einem Elektromotor. Das ergibt in Summe; die 13,8-kWh-Batterie bietet genügend Kapazität für eine reinnach WLTP. Wer zusätzlich das 7250 Euro teure N-Line-Paket bekommt ein sportliches SUV inklusive 19-Zoll-Felgen, Doppelrohrauspuff und mehr. Mit einemist der Tucson zwar fair eingepreist, allerdings noch lange kein Schnäppchen. Im Leasing ändert sich das!

Einmalig kommen noch Bereitstellungskosten hinzu, die bei diesem Angebot 752,10 Euro netto (895 Euro brutto) betragen. In Summe ergeben sich so(175,63 Euro mal 24 plus 752,10 Euro). Ein fairer Preis in Relation zum Neupreis von 49.600 Euro brutto. Denn der angebotene Tucson verfügt bereits über das normalerweiseund hat eine umfangreiche Ausstattung. Zu den Highlights gehören: LED-Scheinwerfer , Einparkhilfe, Navi mit 10,25 Zoll Touchscreen, Sitzheizung, 19-Zoll-Felgen, Drei-Zonen-Klimaautomatik und mehr. Der unverbindliche Liefertermin ist mit Dezember 2021 angegeben, was angesichts der aktuellen Lage schnell erscheint.