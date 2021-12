pel und Rennsport? Da ploppt bei Fans unweigerlich der Name Irmscher auf. Schon vor rund 50 Jahren haben die Remscheider die Renn-Tourenwagen will der Tuner mit einem Sondermodell auf Basis des Opel Insignia GSi zelebrieren. Noch ist der "iS3" erst eine Skizze. Ob man ihn in Kleinserie baut, ist laut OPC-Ersatz werden, den Opel der zweiten Generation hartnäckig vorenthält. (Alles zum nächsten Opel Insignia!) Da ploppt bei Fans unweigerlich der Nameauf. Schon vor rund 50 Jahren haben die Remscheider Opel scharf gemacht und waren für Legenden wie den Tourenwagen-Manta-A verantwortlich, den Walter Röhrl einst um die Pisten jagte. Diese Rennhistorie und insbesondereNoch ist dererst eine Skizze. Ob man ihn in Kleinserie baut, ist laut Irmscher noch nicht raus. Falls ja, könnte der Insigina ein würdigerwerden, den Opel der zweiten Generation hartnäckig vorenthält.

Bodykit aus Carbon-Teilen



Bodykit nach. Die Frontschürze wird um eine Spoilerlippe ergänzt, der Grill durch ein grobmaschigeres Teil samt Zierstreifen aus Carbon ersetzt. Die Seitenschweller zieren ebenfalls Carbon-Einsätze, die in der Heckschürze wieder aufgenommen werden und in einem großen Diffusor münden. Heck- und Dachkantenspoiler runden das Karosseriepaket ab. Sämtliche Teile sollen aus Die GSi-Basis kommt von Haus aus schon sportlicher daher als die zahmeren Geschwister. Irmscher legt mit einemnach. Die Frontschürze wird um eineergänzt, der Grill durch ein grobmaschigeres Teil samt Zierstreifen ausersetzt. Die Seitenschweller zieren ebenfalls Carbon-Einsätze, die in der Heckschürze wieder aufgenommen werden und in einemmünden.runden das Karosseriepaket ab. Sämtliche Teile sollen aus Carbon bestehen, sollte das Sondermodell gebaut werden.

Zoom Hinter den Felgen lugen geschlitzte Bremsscheiben hervor. Ob die auch eine eventuelle Kleinserie bekommt, ist nicht bekannt.





20-Zoll-Alufelgen im "Heli Star"-Design mit poliertem Stern hineinretuschiert. Eine Tieferlegung um 30 Millimeter würde in der Realität die Kurvendynamik steigern. Motorseitig will Irmscher ebenfalls nachbessern. Die 230 Serien-PS des Vierzylinder-Turbos sollen auf 300 PS steigen, wobei die genauen Maßnahmen noch nicht bekannt sind. Die In die Radhäuser hat Irmscherhineinretuschiert. Einewürde in der Realität die Kurvendynamik steigern. Motorseitig will Irmscher ebenfalls nachbessern. Die 230 Serien-PS des Vierzylinder-Turbos sollen aufsteigen, wobei die genauen Maßnahmen noch nicht bekannt sind. Die 325 PS des OPC-Vorgängers wären damit zwar noch nicht ganz erreicht, dürften aber auch so für gute Fahrleistungen sorgen.

Ob er gebaut wird, ist noch offen

Den Umbaumaßnahmen nach zu urteilen, könnte ein iS3 ein spaßiger Ersatz für den nicht existenten OPC sein. Könnte, denn noch hat Irmscher sich nicht entschieden, ob man die Kleinserie wirklich in die Realität umsetzen will. Gut möglich, dass positives Kundenfeedback beim Entscheidungsprozess hilft.

