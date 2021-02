ITS Weltkongress 2021 in Hamburg: Parkhaus, autonomes Parken — 21.02.2021

E nde 2010 beurteilte der ADAC jedes vierte deutsche Parkhaus als mangelhaft. Der Test-Verlierer stand in Hamburg. "Schnell rein und dann nichts wie raus", lautete der Rat für die Autofahrer. In diesem Jahr wird wieder ein Parkhaus der Hansestadt im Blick­punkt stehen – jenes in der Elbphilharmonie mit seinen 520 Stell­plätzen. Das Motto soll diesmal aber lauten: "Gar nicht rein und gar nicht raus." Zumindest was den Fahrer betrifft. Auf dem Weltkongress für in­telligente Mobilität ITS im Oktober in Hamburg wird einer der Schwer­punkte das Parkhaus von morgen sein. Und das ist derart schlau, dass sich autonom fahrende Autos dort selbstständig bewegen, einen freien Parkplatz finden und im Idealfall sogar kabellos Strom tanken. Der Fahrer stellt sein Auto lediglich vor der Einfahrt ab – und lässt es später per Befehl über sein Smartphone wieder vor­fahren, um einzusteigen.

Parkhaus der Elbphilharmonie wird zum Testfeld

Das Parkhaus der Elbphilharmonie in Hamburg wird für die ITS zur intelligenten Parkgarage. ©Hauke Schrieber / AUTO BILD Boulevards wie Ku'damm, Königs­allee oder Jungfernstieg (wie be­reits geschehen) für Privat-Pkw gesperrt werden, müssen im Um­kreis Parkhäuser entstehen, die schlau, sicher und trotzdem güns­tig sind. Sonst drohen Innenstädte zu veröden. An Lösungen für das sogenannte Automatisierte Valet-Parken (AVP) wird längst weltweit geforscht (siehe unten). Ja, es ist noch Zukunftsmusik, die da im kommenden Herbst im Bauch der "Elphi" gespielt wird. Doch klar ist auch: Wenn Innenstädte autofreier werden sollen,(wie be­reits geschehen)werden, müssen im Um­kreis Parkhäuser entstehen, die schlau, sicher und trotzdem güns­tig sind. Sonst drohen Innenstädte zu veröden. An Lösungen für das sogenanntewird längst weltweit geforscht (siehe unten).

Wissenschaft und Industrie forschen in Braunschweig

Braunschweig. Dort arbeiten Wissenschaftler*innen des Niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik (NFF) und der Technischen Universität mit der Industrie gemeinsam daran, durch Standardisierung autonomes Par­ken in Parkhäusern bald flächendeckend verfügbar zu machen. SynCoPark heißt das Projekt, das vom das perfekte Parkhaus. Auch in. Dort arbeiten Wissenschaftler*innen des Niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik (NFF) und der Technischen Universität mit der Industrie gemeinsam daran, durch Standardisierungbaldverfügbar zu machen. SynCoPark heißt das Projekt, das vom Bundesverkehrsministerium mit 2,5 Millionen Euro gefördert wird. Ziel ist nichts weniger als

Auto und Parkhaus sprechen miteinander

Konnektivität und Intelligenz des Parkhauses, in dem flächende­ckend Umfeldsensorik und ein Zentralrechner installiert sind. Das dazugehöri­ge NFF-Forschungsfahrzeug TEASY 3 wird quasi von außen ferngesteuert. Gleichzeitig ist das Auto so mit Sensoren ausgestattet, dass es sich im Parkhaus auch selbstständig bewegt. Vereinfacht gesagt: Auto und Parkhaus sprechen miteinander, um die Anwesenheit des Fahrers verzichtbar zu machen. Was das Braunschweiger Pro­jekt besonders macht: Es will zu einem Standard beitragen, der für alle Fahrzeughersteller und Parkhausbetreiber funktioniert. Zudem soll die Technik für beste­hende Parkhäuser nachgerüstet werden können. Wie in der Ham­burger Elbphilharmonie. Dort können dann Besucher der ITS das perfekte Parkhaus im Herbst erstmals selbst erleben. Geforscht wird in einem Parkhaus in Braun­schweig. Partner wie trive.me und Kopernikus Automotive küm­mern sich um dieund, in dem flächende­ckendund eininstalliert sind. Das dazugehöri­ge NFF-Forschungsfahrzeug TEASY 3 wird quasi von außen ferngesteuert. Gleichzeitig ist das Auto so mit Sensoren ausgestattet, dass es sich im Parkhaus auch selbstständig bewegt. Vereinfacht gesagt:, um die Anwesenheit des Fahrers verzichtbar zu machen. Was das Braunschweiger Pro­jekt besonders macht: Es will zu einembeitragen, derfunktioniert. Zudem soll die Technik für beste­hende Parkhäuser nachgerüstet werden können. Wie in der Ham­burger Elbphilharmonie. Dort können dann Besucher der ITS das perfekte Parkhaus im Herbst erstmals selbst erleben.

Mercedes S-Klasse fahrerlos im Parkhaus

Mercedes S-Klasse (2020): Test - autonom parken - Parkhaus Mercedes S-Klasse parkt autonom im Parkhaus ein Zur Videoseite Automated-Valet-Parking-Betrieb (AVP). Mercedes nennt die Sonderausstattung einen "Intelligent Park Pilot". Damit ist die S-Klasse vorbereitet, per Smartphone-Befehl fahrerlos zu einem reservierten Platz zu fahren. Pilotparkhaus für den automatisierten Parkservice ist das Auch Bosch und Mercedes wollen Fahrzeuge in Zukunft fahrerlos und voll automatisiert parken lassen. Die neue S-Klasse ist laut Daimler das weltweit erste Serienfahrzeug mit der notwendigen Technik an Bord für einen künftigen infrastrukturbasierten. Mercedes nennt die Sonderausstattung einen "Intelligent Park Pilot". Damit ist dievorbereitet,. Pilotparkhaus für den automatisierten Parkservice ist das P6 am Flughafen Stuttgart . Dort machen es Videokameras von Bosch möglich, dass die Autos eigenständig innerhalb des Parkhauses fahren können.

Hyundai und Kia: Kabelloses Laden auf dem Parkplatz