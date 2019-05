Die Käufer der Marken Citroën und Mercedes-Benz sind mit deren Service am zufriedensten – das zeigt der J.D. Power Report 2019. Plus: Der Opel Mokka ist das Auto, über das sich Käufer am wenigsten ärgern.

Auch 2019 teilt sich die Kundenzufriedenheitsstudie von J.D. Power in zwei Segmente auf: die Zufriedenheit mit der Zuverlässigkeit von Pkw und die Erfahrungen hinsichtlich Service und Wartung. Der Preis für das Servicesegment CSI (Customer Service Index) bleibt dieses Jahr in Frankreich und wandert von Peugeot zu Citroën . Hier haben sich die Kunden im Schnitt am besten aufgehoben gefühlt. Im Premiumsegment geht die Krone an Mercedes Benz. Die Zuverlässigkeitsstudie VDS (Vehicle Dependability Study) ist wie gehabt in Segmente aufgeteilt. Probleme, ganz gleich, ob es sich um ein knarzendes Handschuhfach oder um einen Motorschaden handelt, werden in der Einheit PP100 (Probleme pro 100 Autos) ermittelt. Die wenigsten Probleme bereitete der Opel Mokka, die Befragten meldeten nur 49 PP100.

J.D. Power Report 2019: Detaillierte Infos ab 29. Mai in AUTO TEST 6/2019!

Kleinstwagen belegen Kleinwagen fährt der Skoda Fabia auf die Pole. Bei den Kompakten macht der Skoda Rapid seine Käufer am zufriedensten. Der Opel Insignia springt an die Spitze des Mittelklasse-Segments. Kompakt-SUV-Fahrer sind mit dem Hyundai Tucson am zufriedensten. In der Oberklasse verteidigt die J.D. Power Report 2019 – Preisverleihung zur Galerie In den einzelnen Segmenten sieht die Wertung folgendermaßen aus: Die ersten Plätze bei denbelegen Smart fortwo, VW Up und Hyundai i10. In der Kategoriefährt der Skoda Fabia auf die Pole. Bei denmacht der Skoda Rapid seine Käufer am zufriedensten. Der Opel Insignia springt an die Spitze des-Segments.-Fahrer sind mit dem Hyundai Tucson am zufriedensten. In derverteidigt die Mercedes-Benz E-Klasse 2019 ihren Spitzenplatz.

Wer und was ist J.D. Power? J.D. Power ist eine der renommiertesten Marktforschungs-Institutionen der Welt. Gegründet 1968 und benannt nach dem Urheber James David Power III., ist das Unternehmen in Sachen Kundenzufriedenheit eine Institution. Seit 2002 gibt es die jährliche Zufriedenheitsstudie mit Autofahrern auch in Deutschland. Wie funktioniert der J.D. Power Report? Beim J.D. Power Report 2019 wurden rund 13.000 Autofahrer per Online-Interview nach den Erfahrungen mit ihrem Auto befragt. Die Teilnehmer fahren das jeweilige Modell seit etwa zwei Jahren. In die Wertung schaffen es nur Modelle, für die mindestens 75 auswertbare Antworten vorliegen. Um in der Herstellerwertung berücksichtigt zu werden, sind 100 oder mehr Rückmeldungen nötig.

Wie misst man Zufriedenheit? Die Fragen in der VDS-Studie des J.D. Power Reports sind in die Kategorien Qualität/Zuverlässigkeit, Attraktivität und Was leistet der J.D. Power Report? Die Autohersteller profitieren von den Ergebnissen für die Produktentwicklung und die Autofahrer erhalten nützliche Tipps für den Autokauf. Welche Modelle zufrieden machen und welche Hersteller sich gut auf die Kundschaft einstellen, wer das weiß, kauft besser. Die Fragen in der VDS-Studie des J.D. Power Reports sind in die Kategorien Qualität/Zuverlässigkeit, Attraktivität und Unterhaltskosten ge­gliedert. Alle Bewertungen werden gewichtet und resultieren in einem Ranking , aus dem die Marke oder das Modell mit der geringsten Fehlerhäufigkeit als Sieger hervorgeht. Parallel dazu untersucht die CSI-Studie die Service-Zufriedenheit der Kunden mit ihrem Vertragshändler. Die Grundlage für den Indexwert, aus dem sich die Rangfolge zusammensetzt, sind Noten in fünf Kategorien – von der Fahrzeugannahme bis zur Servicequalität.Die Autohersteller profitieren von den Ergebnissen für die Produktentwicklung und die Autofahrer erhalten nützliche Tipps für den Autokauf. Welche Modelle zufrieden machen und welche Hersteller sich gut auf die Kundschaft einstellen, wer das weiß, kauft besser.