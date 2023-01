Ein schickes SUV , das einen anderen Wind in die Modellpalette von Jeep bringt: Statt rustikal und mit Allrad fährt der Jeep Compass eher schick und meistens mit Frontantrieb vor. Den Compass gibt es als Mildhybrid ab 37.900 Euro. Wer Wert auf viel Ausstattung legt, der erhält das Topmodell "S" für einen Aufpreis von 6200 Euro. Deutlich günstiger wird es zurzeit dank eines Leasing-Angebots!

Gesamtleasingkosten über vier Jahre: 17.568 Euro



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Privatkunden noch die einmalig zu zahlenden Überführungskosten von 1050 Euro brutto einplanen sowie 150 Euro für die Zulassung. So ergeben sich Gesamtleasingkosten von 17.568 Euro brutto (48 mal 341 Euro plus 1050 Euro plus 150 Euro).