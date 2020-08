Jeep Renegade 4xe: Plug-in-Hybrid-SUV mit Allrad im Test

E

s entspricht zwar nicht unbedingt dem Image der Marke, ist heutzutage aber durchaus schlüssig:verpasst demein Plug-in-Hybridmodul, das mit seinem Elektromotor an der Hinterachse einen Allradantrieb ermöglicht – die konventionelle 4x4-Variante fliegt aus dem Programm. Rein elektrisch bis zu 50 Kilometer soll die 11,4 Kilowattstunden große Batterie denschweren Jeep Renegade bringen – und dabei eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 130 km/h ermöglichen. Neben demsorgt einfür Vortrieb. Die Systemleistung liegt bei 240 PS. Damit schafft der Renegade den Standartsprint von 0 auf 100 km/h in, ist bis zuschnell und verbraucht zumindest auf dem Papier. Dieser Wert wurde bei unseren ersten Testfahrten um satte vier Liter überboten, allerdings waren wir auch zügig auf kurvigen Straßen und mitunter bergauf unterwegs.Sobald man in denund kurzer Beinauflage Platz genommen hat, kann man sich den Jeep mit Hilfe der Fahrmodi und den Geländeeinstellungen individuell konfigurieren. Beim, der bei jedem Neustart des Fahrzeugs aktiviert ist, hilft der Verbrennungsmotor bei Bedarf mit, wählt man "Electric", wird nur die Hinterachse angetrieben. Bei "E-Save" wird dergehalten oder die Akkus bis zu 80 Prozent gefüllt.