Nichts kommt den legendären, aber mittlerweile oft in die Jahre gekommenen CJ-7 der 70er und 80er näher als dieses aktuelle Modell hier: der Wrangler Rubicon 392. Die Zahl steht für den Hubraum in Cubic Inch und erinnert an die legendären 392er-Hemi-Achtzylinder, mit denen Chrysler ab 1957 zum Schrecken des Dragstrips wurde: satte 6,4 Liter Hubraum.

Der Wrangler 392 ist in den USA ein regulär angebotenes, auch im Heimatland oft über dem Listenpreis gehandeltes Jeep-Modell. In Europa bietet die Stellantis-Marke den V8-Wrangler nicht an, denn sie würde sich schwarz zahlen an CO2-Strafen. Und Stromer, die den Flotten-Ausstoß senken könnten, bietet dieser Hersteller nicht an.