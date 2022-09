Vier neue, vollelektrische Modelle will Jeep bis 2025 in Europa auf den Markt bringen. Das erste – ein Kompakt-SUV – kommt bereits 2023 und wird Mitte Oktober 2022 vorgestellt.

Die neuen Modelle sind Teil des Vorhabens der Marke, bis 2025 die gesamte Palette zu elektrifizieren. In Deutschland fahren Wrangler Compass und Grand Cherokee bereits als Mild- bzw. Plug-in-Hybrid. Nur der Gladiator ist noch als Diesel auf dem Markt.

Bereits Anfang 2023 soll der Jeep Avenger als kleiner Bruder des Renegade nach Europa kommen – als erstes vollelektrischesder Marke. Vorgestellt wird das Kompakt-SUV bereits am 17. Oktober 2022 im Rahmen der Paris Motor Show – und dann wird es auch erste Informationen zum Preis geben.

Viele Details sind noch nicht bekannt, doch der Avenger soll eine Reichweite von bis zu 650 Kilometern haben, mit einer 360-Grad-Kamera ausgestattet sein und mit Allrad (also jeweils einem Elektromotor an Vorder- und Hinterachse) oder Vorderradantrieb fahren. Das vollelektrische SUV wird ab dem 17. Oktober bestellbar sein. Der Produktionsstandort ist das Stellantis-Werk in Tychy, Polen.