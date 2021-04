Jeep Wrangler III: Gebrauchtwagen-Test

N

icht immer ist es für die Kinder einfach, wenn eine neue Mutter ins Haus kommt. So ging es dem Jeep Wrangler der dritten Generation, als 2009 seine bisherige US-Mom Chrysler in die Pleite rutschte und in Folge dann Mamma Fiat das Regiment bei Jeep übernahm. Gut, einen italienischen Dieselmotor hat dieser Wrangler bereits seit seiner Präsentation.