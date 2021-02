DeristUS-Geländewagen schlechthin. Seit dem Willys MB 1942 wühlt sich der Offroader durch Matsch und Schnee. 2018 kam die neueste Generation JL auf den Markt, die auch wieder in Deutschland in verschiedenen Versionen angeboten wird. Günstig ist der Jeep nicht, der Dreitürer startet beiDer Fünftürer kostet noch mal 4000 Euro mehr. Doch es geht auch deutlich günstiger: Wer sich unkompliziert ein paar Monate US-Car-Feeling nach Hause holen möchte, der kann dastun. Dort gibt es den WranglerBis auf die Tankkosten sind damit sämtliche Kosten abgedeckt, die Kilometerleistung lässt sich monatlich anpassen. Und gegen eine Gebühr von nur einem Euro wird das Auto

Bei ViveLaCar gibt es den fünftürigen Wrangler Unlimited in der gehobenen Ausstattung "Sahara". Der kostet neu mindestens 58.000 Euro und kommt mit Annehmlichkeiten wie Voll-LED-Leuchten, Einparkhilfe und Infotainmentsystem inklusive Navigation und Smartphone-Anbindung. Unter der Haube arbeitet der Zweiliter-Turbovierzylinder mit 272 PS und 400 Nm Drehmoment, der die Kraft über eine Achtgang-Automatik ans überragende Allradsystem weitergibt.



Die ViveLaCar-Abos werden monatsweise mit der gewünschten Kilometerleistung abgeschlossen. Das günstigste Paket "XS" kostet nur 377,90 Euro pro Monat. Allerdings sind darin auch nur 200 Freikilometer enthalten, was für die meisten Ansprüche zu wenig ist. Der Mittelweg mitMaximal sind 2500 Kilometer für 1084,90 Euro möglich. Ein Leasingvertrag kommt zwar in der Regel günstiger, allerdings sind in den Abo-Monatsraten fast alle Kosten wie Versicherung, eventuelle Reparaturen, Reifen oder Steuern enthalten. Nur die Tankkosten müssen selbst übernommen werden. Zudem kann das Kilometerpaket monatsweise gewechselt und das Wunschfahrzeug praktisch gratis nach Hause geliefert werden.