Die Felgen geben dem Focus RS einen sportlicheren Auftritt. Nachgerüstet: dunkle Rückleuchten. ©JMS Fahrzeugteile GmbH

Mit gierigem Kühlerschlund, breiten Kotflügeln und großem Heckspoiler schlägt schon der Serien-Focus RS einen lauten Ton an. Karosserieseitig bleibt der JMS-Focus denn auch im Originalzustand. Ausgetauscht wurden dagegen die Felgen . In den Radhäusern drehen sich jetztrundum. Per ST X-Gewindefahrwerk geht esUm dem Volvo-stämmigen 2,5-Liter-Turbofünfzylinder mehr Stimme zu verleihen, hielt eineEinzug. Durchmesser: drei Zoll ab Kat. Das dürfte zur Serien-Leistung von 300 PS noch das ein oder andere Pferdchen draufsatteln. Im Cockpit verbaute JMSMehr veränderte der Tuner nicht. Und mehr ist im Grunde auch nicht nötig, um dem Auftritt des Focus RS MK2 eine noch sportlichere Note zu verleihen.