Kennzeichen: Emoji-Nummernschilder in den USA

m US-Bundesstaat Vermont könnte es bald Nummernschilder mit Emojis geben. Ein entsprechender Gesetzesentwurf wird dort gerade im Parlament verhandelt. Allerdings ist die Auswahl begrenzt:– potenziell anstößige Motive sollen so im Vorfeld ausgeschlossen werden. Vorbild ist der australische Bundesstaat Queensland , in dem man seit 2019 einen von fünf Smileys fürs Nummernschild bekommen kann – lachend, winkend, mit Sonnenbrille, Herzaugen oder in der typischen grinsenden Ausführung.