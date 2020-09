S

chlechte Nachricht für Käufer von Spritschluckern: Der Bundestag hat am 17. September 2020 Pläne des Finanzministeriums durchgewunken, den. Das Ziel: die Verkehrsemissionen senken, indem der Absatz verbrauchsarmer Pkw forciert wird.Dafür sparen Benziner und Diesel 30 Euro Steuern im Jahr, wenn sie unter 95 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Dies soll für Neuzulassungen in den kommenden fünf Jahren gelten. Der Gesetzentwurf war am 12. Juni 2020 im Kabinett verabschiedet worden und muss nun noch durch den Bundesrat.Kritik kam von. Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer sagte: "Mit ihrer dürftigen Reform wird die Bundesregierung den Umstieg auf saubere E-Autos oder sparsamere Pkw kaum beschleunigen." BUND-Verkehrsexperte Jens Hilgenberg hält die Reform für "nicht viel mehr als Aktionismus". Auchsieht die aktuelle Reform nur. "Perspektivisch müssen wir die Kfz-Steuer konsequent und vollständig am CO2-Ausstoß ausrichten, um eine optimale Lenkungswirkung zu erzielen."