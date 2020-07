Platz 1 mit 562 von 800 Punkten: Seat Leon 1.5 eTSI. Bietet viel Platz, fährt souverän und sieht unglaublich gut aus. Preis: ab 19.467 Euro.

Platz 4 mit 495 von 800 Punkten: Subaru Impreza 2.0ie. Undynamisch und angestaubt, aber sehr gelassen. Preis: ab 22.410 Euro.

Wir versprechen: Nur ein einziges Mal werden Sie in diesem Text das Wort "Golf" lesen. Schwupps, da war's auch schon. Und kommt nicht wieder. Denn wir wollen Ihnen an dieser Stelle zeigen, was die Kompaktklasse sonst noch zu bieten hat. Da drängt sich der ganz frischeals direkter Verwandter des Wolfsburger Bestsellers natürlich geradezu auf. Hier am Start als nach wie vor 150 PS starker 1.5 eTSI, also mit Mildhybrid-Unterstützung und Doppelkupplungsgetriebe Der Spanier will, was derfrüher schon geschafft hat: Bester unter den Kompakten werden. Um den Titel nicht abzugeben, schicken die Koreaner ihren Ceed als bewährten 1.4 T-GDI mit 140 PS und ebenfalls Siebengang-Doppelkupplung. Ganz nach oben möchte auch dermal wieder. Vielleicht klappt es ja mit dem 145 PS starken 1.4 Turbo, der als Dreizylinder und mit stufenloser Automatik auf ein eher ungewöhnliches Antriebskonzept setzt.