Der EV4 dürfte sich im Crossover-Segment ansiedeln und ab 2024 als Gegner von Volvo C40 Recharge und Mercedes EQA an den Start gehen. Optisch könnte sich das kantige SUV an seinem größeren Bruder EV6 orientieren; Scheinwerfer und das durchgezogene Leuchtenband im Heck würden dann die Familienangehörigkeit anzeigen.

EV4

EV6

Ioniq 5

In puncto Abmessungen könnte sich der EV4 in der Lifga des 4,51 Meter langen Sportage einordnen. Durch die vielseitige Plattform dürfte eine bessere Raumnutzung ermöglicht werden, was auch dem Platz für die Insassen zugutekommen soll. Beim Radstand dürfte deretwas kürzer werden als(2900 mm) und(3000 mm).