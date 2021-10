Derist da! Dassteht auf der gleichen E-GMP-Plattform und verfügt ebenfalls über die schnelle, mit der der Akku in nur fünf Minuten Strom für 100 Kilometer laden können soll. Angeboten wird der 4,68 Meter lange EV6 mit. Die kleinere Batterie hat eine Kapazität vonund soll maximalermöglichen. Mit dem großendrin sein. Mit einemfür die 125 KW (170 PS ) starke Basisversion mit Hinterradantrieb ist der EV6 rund 3000 Euro teurer als der Hyundai Ioniq 5. Dank der aktuellen Umweltprämie gibt es den Kia EV6 im Leasing aktuell zu attraktiven Konditionen!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) ist dererhältlich. Wie bei fast allen Elektroauto-Deals wird auch hier eine einmaligenetto fällig, die nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) voll erstattet wird. Voraussetzung für die Erstattung ist eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Da das EV6-Angebot aufausgelegt ist, sollte es hier also keine Probleme geben. Dieberechnet, weitere Kilometerpakete sind nicht wählbar. Bei höheren Fahrleistungen wird perabgerechnet.

Wer sich mit dem Thema Leasing auskennt, der weiß, dass neben der monatlichen Rate in der Regel auch noch einmalige Kosten für die Überführung/Bereitstellung anfallen. Bei diesem Angebot sind das einmalig 995 Euro brutto, sodass sich für vier Jahre(284 Euro mal 48 plus 995 Euro) ergeben. Dafür bekommen die Privatkunden einen gegen Aufpreis frei konfigurierbaren Kia EV6. Viele Extrawünsche lässt die umfangreichen Basisausstattung allerdings nicht offen: Bereits an Bord sind Features wie LED-Scheinwerfer , 800-Volt-Schnellladesystem, 19-Zoll-Felgen, Sitzheizung, Navi mit 12,3-Zoll Touchscreen Einparkhilfe , Rückfahrkamera, beheizbares Lenkrad und Zweizonen-Klimaautomatik.