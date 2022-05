Der Kia EV6 überzeugt nicht nur durch das sportliche und futuristische Design. Denn den dicksten Pluspunkt bekommt der Südkoreaner für eine Gemeinsamkeit, die er mit dem Porsche Taycan teilt: die 800-Volt-Technik. Mit dieser Methode des Schnellladens war Porsche Vorreiter, doch unter anderem Kia griff es auf. So lädt der EV6 innerhalb von 18 Minuten den Akku von fünf auf 80 Prozent.

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Gewerbekunden den Kia EV6 aktuell für 250 Euro brutto pro Monat leasen . Wie bei den meisten Elektro-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro hinzu. Dieser Betrag wird bei diesem Deal jedoch in Vorkasse direkt an den Händler gezahlt und anschließend vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet.