VW Up 1.0 TSI OPF. In seinem achten Jahr immer noch stark, aber nicht mehr top.

Auffallen um jeden Preis – das garantiert Beachtung und möglichst viele Partner. Ein Prinzip, das derebenfalls nutzen möchte. Wobei wir Partner durch Käufer ersetzen. Also packt er Motor und Antrieb völlig ungewohnt ans hintere Ende des Autos und legt dann auch noch dieauf. Eine ganz frische Modellpflege verbessert seineweiter. Reicht das dem bunten Vogel um sich gegen die beiden deutlich blasseren, aber unschlagbar vernünftigen Mitbewerberunddurchzusetzen?

Neuer Schwung: Mit dem Facelift hat der Twingo jetzt 93 PS, am Konzept ändert sich allerdings nichts.

Das Facelift verleiht dem Twingo neuen Schwung und, am technischen Grundgerüst ändert sich nichts. Wie seine Mitstreiter, finden wir vor allem vorn ausreichend Platz. Allerdings sitzen wir relativ hoch im Auto. Fahrer ab 1,90 Meter rutschen auf denumher wie ein verliebter Teenager vorm ersten Date – und finden doch keine perfekte Sitzposition. Das gelingt im Kia mit den stärker stützenden Sitzen leichter, noch besser finden sichim Up zurecht. Allerdings geizt der Up (wie der Twingo) mit integrierten, nicht höhenverstellbaren Kopfstützen vorn und Ausstellfenstern hinten. Imgeht es zudem eher kuschelig zu, fehlt Innenbreite und -höhe, sitzen wir – anders als vorn – zu tief. Gäste hocken auf der gerade mal 32 Zentimeter über dem Fahrzeugboden eingebauten Bank